Η ΑΕΚ με γκολ του Πιερό «προσπέρασε» τον Αστέρα

Σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από περίπου έξι μήνες, ο Φραντζί Πιερό οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Αϊτινός φορ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά στο 38ο λεπτό, ενώ ο ίδιος είχε και προσπάθεια στο οριζόντιο δοκάρι λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε και άλλες ευκαιρίες για να βρει δίχτυα ενώ, αντίθετα, απειλήθηκε ελάχιστα από το σύνολο του Σάββα Παντελίδη που είναι σε αναζήτηση βαθμών και γκολ.

Η Ένωση απείλησε πρώτη, στο 7’, με τον Άρολντ Μουκουντί να κάνει την κεφαλιά μετά το φάουλ του Ράζβαν Μαρίν, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Οι Αρκάδες ήλεγξαν το ρυθμό στο πρώτο τέταρτο αλλά δεν απείλησαν.

Σιγά-σιγά η ΑΕΚ ανέβασε στροφές, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 24’. Μετά το γύρισμα του Νίκλας Ελίασον, ο Κοϊτά σούταρε αλλά πάνω στη γραμμή με προβολή απομάκρυνε σωτήρια ο Πέπε Καστάνιο.

Οι φιλοξενούμενοι δοκίμασαν δις τα αντανακλαστικά του Φώτη Στρακόσια, αλλά το σουτ του Μούμο Μουνιόθ (34’) ήταν μακρινό και εκείνο του Χουλιάν Μπαρτόλο (37’) αδύναμο. Αντίθετα, η κεφαλιά του Πιερό στο 39’, μετά το κόρνερ του Πέτρου Μάνταλου - που γιόρτασε με ασίστ το κλείσιμο 34 χρόνων ζωής - ήταν αδύνατο να αποκρουστεί από τον Νίκο Παπαδόπουλο. 1-0 η ΑΕΚ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους και... λύτρωση για τον Αϊτινό φορ που τελευταία φορά είχε σκοράρει στο 0-3 της Ένωσης μέσα στην Τρίπολη στις 23 Φεβρουαρίου.

Ο Μάνταλος θα μπορούσε και να σκοράρει στο 49’, όταν έκανε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Τζέιμς Πενράις, αλλά ο Νίκο Σίπτσιτς με υπερέκταση κατάφερε να διώξει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Η εικόνα του αγώνα συνέχισε να μένει ίδια.

Μάλιστα, στο 59’, από γύρισμα του Ελίασον, ο Πιερό έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στην οριζόντια δοκό της εστίας του Παπαδόπουλου κι απομακρύνθηκε.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε τρομερή εκτίναξη στο 77’ για να απομακρύνει σε κόρνερ τον κεραυνό του Ντέρεκ Κουτέσα, με τις δυο ομάδες να παίζουν, πια, ανοιχτά. Ωστόσο, άλλη φάση δε δημιουργήθηκε μπροστά στις δυο εστίες.

Η ΑΕΚ κράτησε το 1-0, έκανε το 2x2 κι έκλεισε ιδανικά μια δύσκολη εβδομάδα - καθώς είχε προηγηθεί η πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στο «μηδέν» σε βαθμούς και γκολ για δεύτερο σερί παιχνίδι, με τον Σάββα Παντελίδη να έχει δουλειά να κάνει τις δυο εβδομάδες που ακολουθούν λόγω της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Πιερό, Μάνταλος, Γιόβιτς - Καστάνιο Σίπτσιτς.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πενράις, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Κοϊτά (69’ Κουτέσα), Μαρίν (69’ Γιόβιτς), Πινέδα, Ελίασον, Πιερό (86’ Λιούμπισιτς), Μάνταλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς (86’ Ιβάνοφ), Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (71’ Χαραλάμπογλου), Καλτσάς (62’ Μεντιέτα), Μακέντα (86’ Τζοακίνι), Γκονζάλες (62’ Γιαμπλόνσκι), Μούμο.