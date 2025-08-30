Το αναλυτικό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει ως εξής:
- Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός-Πάφος 19:45
- Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00
- Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45
- Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00
Όσον για τον Παναθηναϊκό (στη League Phase του Europa League) θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις:
- 25 Σεπτεμβρίου 2025 22:00 Γιουνγκ Μπόις (ΕΚΤ)
- 2 Οκτωβρίου 2025 19:45 Γκο Αχέντ Ιγκλς (ΕΝΤ)
- 23 Οκτωβρίου 2025 19:45 Φέγενορντ (ΕΚΤ)
- 6 Νοεμβρίου 2025 19:45 Μάλμε (ΕΚΤ)
- 27 Νοεμβρίου 2025 22:00 Στουρμ Γκρατς (ΕΝΤ)
- 11 Δεκεμβρίου 2025 22:00 Πλζεν (ΕΝΤ)
- 22 Ιανουαρίου 2026 22:00 Φερεντσβάρος (ΕΚΤ)
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00 Ρόμα (ΕΝΤ)
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη φετινή του πορεία στην Τούμπα απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσει την εν λόγω φάση στη Γαλλία, για το παιχνίδι απέναντι στη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 - 19:45)
- 2η αγωνιστική: Θέλτα - ΠΑΟΚ (2/10 - 22:00)
- 3η αγωνιστική: Λιλ - ΠΑΟΚ (23/10 - 22:00)
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις (6/11 - 22:00)
- 5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μπραν (27/11 - 19:45)
- 6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (11/12 - 19:45)
- 7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μπέτις (22/1 - 19:45)
- 8η αγωνιστική: Λιόν - ΠΑΟΚ (29/1 - 22:00)
Η ΑΕΚ με 3/3 προκρίσεις έκλεισε μια θέση στη League Phase του Conference League. Θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:
- Τσέλιε - ΑΕΚ, 2 Οκτωβρίου 2025 - 22:00
- ΑΕΚ - Αμπερντίν, 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς, 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ, 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00
- Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ, 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ - Κραϊόβα, 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας