Το αναλυτικό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase σε Champions League, Europa League και Conference League.

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει ως εξής:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00



Όσον για τον Παναθηναϊκό (στη League Phase του Europa League) θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις:

25 Σεπτεμβρίου 2025 22:00 Γιουνγκ Μπόις (ΕΚΤ)

2 Οκτωβρίου 2025 19:45 Γκο Αχέντ Ιγκλς (ΕΝΤ)

23 Οκτωβρίου 2025 19:45 Φέγενορντ (ΕΚΤ)

6 Νοεμβρίου 2025 19:45 Μάλμε (ΕΚΤ)

27 Νοεμβρίου 2025 22:00 Στουρμ Γκρατς (ΕΝΤ)

11 Δεκεμβρίου 2025 22:00 Πλζεν (ΕΝΤ)

22 Ιανουαρίου 2026 22:00 Φερεντσβάρος (ΕΚΤ)

29 Ιανουαρίου 2026 22:00 Ρόμα (ΕΝΤ)



Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη φετινή του πορεία στην Τούμπα απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσει την εν λόγω φάση στη Γαλλία, για το παιχνίδι απέναντι στη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 - 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα - ΠΑΟΚ (2/10 - 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ - ΠΑΟΚ (23/10 - 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις (6/11 - 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μπραν (27/11 - 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (11/12 - 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Μπέτις (22/1 - 19:45)

8η αγωνιστική: Λιόν - ΠΑΟΚ (29/1 - 22:00)



Η ΑΕΚ με 3/3 προκρίσεις έκλεισε μια θέση στη League Phase του Conference League. Θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ: