Οι αντίπαλοι των ομάδων μας στην Ευρώπη και οι ημερομηνίες των αγώνων

Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες που χθες πήραν σημαντικές προκρίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ, μέσα στην Τουρκία, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (θα παίξει κι αυτός στη League Phase του Europa League), ενώ η ΑΕΚ έκανε την υπέρβαση, καθώς υπέταξε την Άντερλεχτ και έμεινε Ευρώπη (θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League).
Σήμερα έγινε η κλήρωση στο Μονακό, όπου οι τρεις ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους.
Παναθηναϊκός
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).
Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Οι οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός
ΡΟΜΑ
- Έτος ίδρυσης : 1927
- Έδρα : «Stadio Olimpico»
- Χωρητικότητα : 70.634
- Χρώματα : Κίτρινο-κόκκινο
- Πρωταθλήματα : 3
- Κύπελλα : 9
- Σούπερ Καπ : 2
- Conference : 1 (2022)
- Πρόεδρος : Νταν Φρέντκιν
- Προπονητής : Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι
- Internet : www.asroma.com
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας είσοδος στη League Phase
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
- Έτος ίδρυσης : 1908
- Έδρα : «De Kuip»
- Χωρητικότητα : 51.177
- Χρώματα : Κόκκινο - Λευκό
- Πρωταθλήματα : 16
- Κύπελλα : 14
- Σούπερ Καπ : 5
- Cham. League : 1 (1970)
- UEFA/Europa : 2 (1974, 2002)
- Διηπειρωτικό : 1 (1970)
- Πρόεδρος : Τουν φαν Μπόντεγκομ
- Προπονητής : Ρόμπιν φαν Πέρσι
- Internet : www.feyenoord.com
Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός Champions League: Αποκλεισμός vs Φενερμπαχτσέ (2-1 εντός, 2-5 εκτός)
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
- Έτος ίδρυσης : 1899
- Έδρα : «Ferencváros Stadion»
- Χωρητικότητα : 23.700
- Χρώματα : Πράσινο-άσπρο
- Πρωταθλήματα : 36
- Κύπελλα : 24
- Σούπερ Καπ : 6
- Κύπ. Εκθέσεων: 1 (1965)
- Πρόεδρος : Γκαμπόρ Κουμπάτοφ
- Προπονητής : Ρόμπι Κιν
- Internet : www. fradi.hu
Πώς προκρίθηκε:
- 2ος προκριματικός: vs Νόα (2-1 εκτός, 4-3 εντός)
- 3ος προκριματικός: vs Λουντογκόρετς (0-0 εκτός, 3-0 εντός)
- Πλέι οφ : Αποκλεισμός vs Καραμπάγκ (1-3 εντός, 3-2 εκτός)
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
- Έτος ίδρυσης : 1911
- Έδρα : «Doosan Arena»
- Χωρητικότητα : 11.700
- Χρώματα : Κόκκινο - μπλε
- Πρωταθλήματα : 6
- Κύπελλα : 1
- Λιγκ Καπ : 1
- Σούπερ Καπ : 2
- Πρόεδρος : Άντολφ Σάντεκ
- Προπονητής : Μίροσλαβ Κούμπεκ
- Internet : www.fcviktoria.cz
Πώς προκρίθηκε:
- 2ος προκριματικός Champions League: vs Σερβέτ (0-1 εντός, 3-1 εκτός)
- 3ος προκριματικός Champions League: Αποκλεισμός vs Ρέιντζερς (0-3 εκτός, 2-1 εντός)
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
- Έτος ίδρυσης : 1909
- Έδρα : «Merkur Arena»
- Χωρητικότητα : 16.364
- Χρώματα : Μαύρο - Λευκό
- Πρωταθλήματα : 5
- Κύπελλα : 7
- Σούπερ Καπ : 3
- Ιντερτότο : 1 (2008)
- Πρόεδρος : Κρίστιαν Τζάουκ
- Προπονητής : Γιούργκεν Σόμελ
- Internet : www.sksturm.at
Πώς προκρίθηκε: Πλέι οφ Champions League: Αποκλεισμός vs Μπόντο/Γκλιμτ (2-1 εντός, 0-5 εκτός)
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ
- Έτος ίδρυσης : 1898
- Έδρα : «Wankdorf Stadium»
- Χωρητικότητα : 32.000
- Χρώματα : Κίτρινο - μαύρο
- Πρωταθλήματα : -
- Κύπελλα : -
- Πρόεδρος : Χανσπέτερ Κινμπέργκερ
- Προπονητής : Τζιορτζιο Κοντίνι
- Internet : www.bscyb.ch
Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ: vs Σλόβαν Μπρατισλάβας (1-0 εκτός, 3-2 εντός)
ΜΑΛΜΕ
- Έτος ίδρυσης : 1910
- Έδρα : «Eleda Stadion»
- Χωρητικότητα : 22.500
- Χρώματα : Γαλάζιο - λευκό
- Πρωταθλήματα : -
- Κύπελλα : -
- Πρόεδρος : Άντερς Πάλσον
- Προπονητής : Χένρικ Ρίντστρομ
- Internet : www.mff.se
Πώς προκρίθηκε:
- 2ος προκριματικός Champions League: vs RFS (4-1 εκτός, 1-0 εντός)
- 3ος προκριματικός Champions League: vs Κοπεγχάγη (0-0 εντός, 0-5 εκτός)
- Europa League πλέι οφ: vs Σίγκμα Όλομουτς (2-0 εκτός, 3-0 εντός)
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ
- Έτος ίδρυσης : 1902
- Έδρα : «De Adelaarshorst»
- Χωρητικότητα : 10.400
- Χρώματα : Κίτρινο - κόκκινο
- Πρωταθλήματα : 4
- Κύπελλα : 1
- Πρόεδρος : Γιάν Βίλεμ φαν Ντοπ
- Προπονητής : Μέλβιν Μπόελ
- Internet : www.ga-eagles.nl
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας είσοδος στη League Phase
ΠΑΟΚ
Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μπέτις εντός, Λιλ εκτός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός, Ολιμπίκ Λιόν εκτός, Γιουνγκ Μπόις εντός, Λουντογκόρετς εκτός, Μπραν εντός και Θέλτα εκτός. Ελάχιστος στόχος για την ομάδα του Λουτσέσκου, η είσοδος –όπως και πέρυσι– στην πρώτη 24άδα που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής, τουλάχιστον, στα knock out της διοργάνωσης.
Ειδικότερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).
Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Οι «ταυτότητες» των οκτώ αντιπάλων του ΠΑΟΚ
ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ
- Έτος ίδρυσης : 1907
- Έδρα : «Μπενίτο Βιγιαμαρίν»
- Χωρητικότητα : 60.721 θεατές
- Χρώματα : Πράσινο-άσπρο
- Πρωταθλήματα : 1
- Κύπελλα : 3
- Προπονητής : Μανουέλ Πελεγκρίνι
- Πρόεδρος : Άνχελ Χάρο Γκαρσία
- Internet : www.realbetisbalompie.es
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase
ΛΙΛ
- Έτος ίδρυσης : 1944
- Έδρα : «Πιέρ Μορουά»
- Χωρητικότητα : 50.186 θεατές
- Χρώματα : Κόκκινο-μπλε
- Πρωταθλήματα : 4
- Κύπελλα : 6
- Λιγκ Καπ : 2
- Σούπερ Καπ Γαλλίας: 1
- Κύπελλο Intertoto : 1 (2004)
- Προπονητής : Μπρούνο Ζενεσιό
- Πρόεδρος : Ολιβιέ Λετάνγκ
- Internet : www.losc.fr
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
- Έτος ίδρυσης : 1906
- Έδρα : «Μπλούμφιλντ Στάντιουμ»
- Χωρητικότητα : 29.400 θεατές
- Χρώματα : Κίτρινο-μπλε
- Πρωταθλήματα : 26
- Κύπελλα : 24
- Σούπερ Καπ Ισραήλ : 8
- Προπονητής : Ζάρκο Λάζετιτς
- Πρόεδρος : Τζακ Αγγελίδης
- Internet : www.maccabi-tlv.co.il
Πώς προκρίθηκε: Αποκλείστηκε από τον Β’ Προκριματικό του Champions League από την Πάφο (1-1 και 0-1), στον Γ’ Προκριματικό του Europa League απέκλεισε τη Χάμρουν Σπάρτανς με δύο νίκες (3-1 και 2-1) και στα Play Off την Ντινάμο Κιέβου (3-1 και 0-1).
ΟΛΙΜΠΙΚ ΛΙΟΝ
- Έτος ίδρυσης : 1950
- Έδρα : «Παρκ Ολιμπίκ Λιόν»
- Χωρητικότητα : 59.186 θεατές
- Χρώματα : Άσπρο-κόκκινο-μπλε
- Πρωταθλήματα : 7
- Κύπελλα : 5
- Λιγκ Καπ : 1
- Σούπερ Καπ Γαλλίας: 8
- Κύπελλο Intertoto : 1 (1997)
- Προπονητής : Πάουλο Φονσέκα
- Πρόεδρος : Μισέλ Κανγκ
- Internet : www.ol.fr
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ
- Έτος ίδρυσης : 1898
- Έδρα : «Βάνκντορφ Στάντιουμ»
- Χωρητικότητα : 32.000 θεατές
- Χρώματα : Κίτρινο-μαύρο
- Πρωταθλήματα : 17
- Κύπελλα : 8
- Λιγκ Καπ : 1
- Προπονητής : Τζόρτζιο Κοντίνι
- Πρόεδρος : Χανς Πίτερ Κίνμπεργκερ
- Internet : www.bscyb.ch
Πώς προκρίθηκε: Στα Play Off του Europa League απέκλεισε με δύο νίκες τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (3-2 και 1-0).
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
- Έτος ίδρυσης : 1945
- Έδρα : «Χουβεφάρμα Αρίνα»
- Χωρητικότητα : 10.423 θεατές
- Χρώματα : Πράσινο
- Πρωταθλήματα : 14
- Κύπελλα : 4
- Σούπερ Καπ Βουλγ. : 8 (1988)
- Προπονητής : Ρουί Κόστα
- Πρόεδρος : Τεμενούγκα Γκάζντοβα
- Internet : www.ludogorets.com
Πώς προκρίθηκε: Στον Β’ Προκριματικό Γύρο του Champions League προκρίθηκε επί της Ριέκα στην παράταση (0-0 και 3-1) αλλά στον Γ’ Προκριματικό αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος (0-0 και 0-3). Στα Play Off του Europa League προκρίθηκε στην παράταση επί της Σκεντίγια (1-2 και 4-1).
ΜΠΡΑΝ
- Έτος ίδρυσης : 1908
- Έδρα : «Μπραν Στάντιον»
- Χωρητικότητα : 17.500 θεατές
- Χρώματα : Κόκκινο
- Πρωταθλήματα : 3
- Κύπελλα : 7
- Προπονητής : Φρέιρ Αλεξάντερσον
- Πρόεδρος : Άσλακ Σβέρντρουπ
- Internet : www.brann.no
Πώς προκρίθηκε: Αποκλείστηκε από τον Β’ Προκριματικό του Champions League από τη Σάλτσμπουργκ (1-4 και 1-1), στον Γ’ Προκριματικό του Europa League προκρίθηκε επί της Χάκεν (2-0 και 0-1) και στα Play Off επικράτησε με δύο νίκες της ΑΕΚ Λάρνακας (2-1 και 4-0).
ΘΕΛΤΑ
- Έτος ίδρυσης : 1923
- Έδρα : «Μπαλαϊδος»
- Χωρητικότητα : 24.870 θεατές
- Χρώματα : Γαλάζιο-άσπρο
- Κύπελλο Intertoto : 1 (2000)
- Προπονητής : Κλαούντιο Ζιραλντέζ
- Πρόεδρος : Μαριάν Μουρίνιο
- Internet : www.rccelta.es
Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase
► Το καλεντάρι του Europa League
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
- Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
- Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
- Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
- Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
- Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
ΑΕΚ
Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).
Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της το Σάββατο (30/08). Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.
Οι «ταυτότητες» των έξι αντιπάλων της ΑΕΚ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
- Έτος ίδρυσης : 1926
- Έδρα : «Αρτέμιο Φράνκι»
- Χωρητικότητα : 43.147
- Χρώματα : Μωβ - Λευκό
- Πρωταθλήματα : 2
- Κύπελλα : 6
- Σούπερ Καπ : 1
- Κυπελλούχων : 1 (1961)
- Προπονητής : Στέφανο Πιόλι
- Internet : acffiorentina.com
Πώς προκρίθηκε: Στα πλέι οφ κόντρα στην Πολισία (3-2 εντός, 3-0 εκτός)
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
- Έτος ίδρυσης : 1899
- Έδρα : «Τάλατ Στέιντιουμ»
- Χωρητικότητα : 10.500
- Χρώματα : Πράσινο - Λευκό
- Πρωταθλήματα : 21
- Κύπελλα : 25
- Σούπερ Καπ : 18
- Πρόεδρος : Κίραν Μέντλατ
- Προπονητής : Στίβεν Μπράντλεϊ
- Internet : www.shamrockrovers.ie
Πώς προκρίθηκε:
- 2ος προκριματικός: vs Σεντ Τζόζεφς (4-0 εκτός, 0-0 εντός)
- 3ος προκριματικός: vs Μπαλκάνι (0-1 εκτός, 4-0 εντός)
- Πλέι Οφ : vs Σάντα Κλάρα (2-1 εκτός, 0-0 εντός)
ΤΣΕΛΙΕ
- Έτος ίδρυσης : 1919
- Έδρα : «Στάδιο Ζ’ντεζέλε»
- Χωρητικότητα : 13.059
- Χρώματα : Γαλάζιο
- Πρωταθλήματα : 2
- Κύπελλα : 2
- Πρόεδρος : Βαλερί Κολοτίλο
- Προπονητής : Άλμπερτ Ριέρα
- Internet : www.nk-celie.si
Πώς προκρίθηκε:
- 3ος προκριματικός: vs Λουγκάνο (5-0 εκτός, 2-4 εντός)
- Πλέι οφ : vs Μπάνικ Οστράβα (1-0 εντός, 2-0 εκτός)
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
- Έτος ίδρυσης : 1903
- Έδρα : «Πίτοντρι»
- Χωρητικότητα : 19.274
- Χρώματα : Κόκκινο -άσπρο
- Πρωταθλήματα : 4
- Κύπελλα : 8
- Λιγκ Καπ : 1
- Κυπελλούχων : 1 (1983)
- Ευρ.Σούπερ Καπ: 1 (1983)
- Πρόεδρος : Ντέιβ Κόρμακ
- Προπονητής : Τζίμι Θέλιν
- Internet : www.afc.co.uk
Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ vs Κραϊόβα (2-2 εντός, 0-3 εκτός)
ΚΡΑΪΟΒΑ
- Έτος ίδρυσης : 1948
- Έδρα : «Ίον Ομπλεμλένκο»
- Χωρητικότητα : 30.983
- Χρώματα : Γαλάζιο - Λευκό
- Πρωταθλήματα : 4
- Κύπελλα : 7
- Σούπερ Καπ : 1
- Πρόεδρος : Μιχάι Ροτάρου
- Προπονητής : Μιρέλ Ραντόι
- Internet : www.ucv1948.ro
Πώς προκρίθηκε:
- 2ος προκριματικός: vs Σαράγεβο (4-0 εντός, 1-2 εκτός)
- 3ος προκριματικός: vs Σπάρτακ Τρνάβα (3-0 εντός, 3-4 εκτός)
- Πλέι Οφ : vs Μπασάκσεχιρ (3-1 εντός, 2-1 εκτός)
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ
- Έτος ίδρυσης : 1965
- Έδρα : «Στάδιο 19η Μαϊου»
- Χωρητικότητα : 33.919
- Χρώματα : Λευκό - Κόκκινο
- Πρωταθλήματα : -
- Κύπελλα : -
- Πρόεδρος : Γιουκσέλ Γιλντιρίμ
- Προπονητής : Τόμας Ράις
- Internet : www.samsunspor.com.tr
Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ: vs Παναθηναϊκός (2-1 εκτός, 0-0 εντός)
► Το καλεντάρι του Conference League:
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
- Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
- Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
- Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
- Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
- Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
