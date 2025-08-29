Οι αντίπαλοι των ομάδων μας στην Ευρώπη και οι ημερομηνίες των αγώνων

Με ποιες ομάδες θα «κονταροχτυπηθούν» Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League.

Ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση έχουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες που χθες πήραν σημαντικές προκρίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ, μέσα στην Τουρκία, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (θα παίξει κι αυτός στη League Phase του Europa League), ενώ η ΑΕΚ έκανε την υπέρβαση, καθώς υπέταξε την Άντερλεχτ και έμεινε Ευρώπη (θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League).

Σήμερα έγινε η κλήρωση στο Μονακό, όπου οι τρεις ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους.



Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).

Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός ΡΟΜΑ Έτος ίδρυσης : 1927

Έδρα : «Stadio Olimpico»

Χωρητικότητα : 70.634

Χρώματα : Κίτρινο-κόκκινο

Πρωταθλήματα : 3

Κύπελλα : 9

Σούπερ Καπ : 2

Conference : 1 (2022)

Πρόεδρος : Νταν Φρέντκιν

Προπονητής : Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι

Internet : www.asroma.com Πώς προκρίθηκε: Απευθείας είσοδος στη League Phase ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ Έτος ίδρυσης : 1908

Έδρα : «De Kuip»

Χωρητικότητα : 51.177

Χρώματα : Κόκκινο - Λευκό

Πρωταθλήματα : 16

Κύπελλα : 14

Σούπερ Καπ : 5

Cham. League : 1 (1970)

UEFA/Europa : 2 (1974, 2002)

Διηπειρωτικό : 1 (1970)

Πρόεδρος : Τουν φαν Μπόντεγκομ

Προπονητής : Ρόμπιν φαν Πέρσι

Internet : www.feyenoord.com Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός Champions League: Αποκλεισμός vs Φενερμπαχτσέ (2-1 εντός, 2-5 εκτός) ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ Έτος ίδρυσης : 1899

Έδρα : «Ferencváros Stadion»

Χωρητικότητα : 23.700

Χρώματα : Πράσινο-άσπρο

Πρωταθλήματα : 36

Κύπελλα : 24

Σούπερ Καπ : 6

Κύπ. Εκθέσεων: 1 (1965)

Πρόεδρος : Γκαμπόρ Κουμπάτοφ

Προπονητής : Ρόμπι Κιν

Internet : www. fradi.hu Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός: vs Νόα (2-1 εκτός, 4-3 εντός)

3ος προκριματικός: vs Λουντογκόρετς (0-0 εκτός, 3-0 εντός)

Πλέι οφ : Αποκλεισμός vs Καραμπάγκ (1-3 εντός, 3-2 εκτός) ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ Έτος ίδρυσης : 1911

Έδρα : «Doosan Arena»

Χωρητικότητα : 11.700

Χρώματα : Κόκκινο - μπλε

Πρωταθλήματα : 6

Κύπελλα : 1

Λιγκ Καπ : 1

Σούπερ Καπ : 2

Πρόεδρος : Άντολφ Σάντεκ

Προπονητής : Μίροσλαβ Κούμπεκ

Internet : www.fcviktoria.cz Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός Champions League: vs Σερβέτ (0-1 εντός, 3-1 εκτός)

3ος προκριματικός Champions League: Αποκλεισμός vs Ρέιντζερς (0-3 εκτός, 2-1 εντός) ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Έτος ίδρυσης : 1909

Έδρα : «Merkur Arena»

Χωρητικότητα : 16.364

Χρώματα : Μαύρο - Λευκό

Πρωταθλήματα : 5

Κύπελλα : 7

Σούπερ Καπ : 3

Ιντερτότο : 1 (2008)

Πρόεδρος : Κρίστιαν Τζάουκ

Προπονητής : Γιούργκεν Σόμελ

Internet : www.sksturm.at Πώς προκρίθηκε: Πλέι οφ Champions League: Αποκλεισμός vs Μπόντο/Γκλιμτ (2-1 εντός, 0-5 εκτός) ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ Έτος ίδρυσης : 1898

Έδρα : «Wankdorf Stadium»

Χωρητικότητα : 32.000

Χρώματα : Κίτρινο - μαύρο

Πρωταθλήματα : -

Κύπελλα : -

Πρόεδρος : Χανσπέτερ Κινμπέργκερ

Προπονητής : Τζιορτζιο Κοντίνι

Internet : www.bscyb.ch Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ: vs Σλόβαν Μπρατισλάβας (1-0 εκτός, 3-2 εντός) ΜΑΛΜΕ Έτος ίδρυσης : 1910

Έδρα : «Eleda Stadion»

Χωρητικότητα : 22.500

Χρώματα : Γαλάζιο - λευκό

Πρωταθλήματα : -

Κύπελλα : -

Πρόεδρος : Άντερς Πάλσον

Προπονητής : Χένρικ Ρίντστρομ

Internet : www.mff.se Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός Champions League: vs RFS (4-1 εκτός, 1-0 εντός)

3ος προκριματικός Champions League: vs Κοπεγχάγη (0-0 εντός, 0-5 εκτός)

Europa League πλέι οφ: vs Σίγκμα Όλομουτς (2-0 εκτός, 3-0 εντός) ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ Έτος ίδρυσης : 1902

Έδρα : «De Adelaarshorst»

Χωρητικότητα : 10.400

Χρώματα : Κίτρινο - κόκκινο

Πρωταθλήματα : 4

Κύπελλα : 1

Πρόεδρος : Γιάν Βίλεμ φαν Ντοπ

Προπονητής : Μέλβιν Μπόελ

Internet : www.ga-eagles.nl Πώς προκρίθηκε: Απευθείας είσοδος στη League Phase



ΠΑΟΚ

Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μπέτις εντός, Λιλ εκτός, Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός, Ολιμπίκ Λιόν εκτός, Γιουνγκ Μπόις εντός, Λουντογκόρετς εκτός, Μπραν εντός και Θέλτα εκτός. Ελάχιστος στόχος για την ομάδα του Λουτσέσκου, η είσοδος –όπως και πέρυσι– στην πρώτη 24άδα που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής, τουλάχιστον, στα knock out της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).

Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι «ταυτότητες» των οκτώ αντιπάλων του ΠΑΟΚ ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Έτος ίδρυσης : 1907

Έδρα : «Μπενίτο Βιγιαμαρίν»

Χωρητικότητα : 60.721 θεατές

Χρώματα : Πράσινο-άσπρο

Πρωταθλήματα : 1

Κύπελλα : 3

Προπονητής : Μανουέλ Πελεγκρίνι

Πρόεδρος : Άνχελ Χάρο Γκαρσία

Internet : www.realbetisbalompie.es Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase ΛΙΛ Έτος ίδρυσης : 1944

Έδρα : «Πιέρ Μορουά»

Χωρητικότητα : 50.186 θεατές

Χρώματα : Κόκκινο-μπλε

Πρωταθλήματα : 4

Κύπελλα : 6

Λιγκ Καπ : 2

Σούπερ Καπ Γαλλίας: 1

Κύπελλο Intertoto : 1 (2004)

Προπονητής : Μπρούνο Ζενεσιό

Πρόεδρος : Ολιβιέ Λετάνγκ

Internet : www.losc.fr Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ Έτος ίδρυσης : 1906

Έδρα : «Μπλούμφιλντ Στάντιουμ»

Χωρητικότητα : 29.400 θεατές

Χρώματα : Κίτρινο-μπλε

Πρωταθλήματα : 26

Κύπελλα : 24

Σούπερ Καπ Ισραήλ : 8

Προπονητής : Ζάρκο Λάζετιτς

Πρόεδρος : Τζακ Αγγελίδης

Internet : www.maccabi-tlv.co.il Πώς προκρίθηκε: Αποκλείστηκε από τον Β’ Προκριματικό του Champions League από την Πάφο (1-1 και 0-1), στον Γ’ Προκριματικό του Europa League απέκλεισε τη Χάμρουν Σπάρτανς με δύο νίκες (3-1 και 2-1) και στα Play Off την Ντινάμο Κιέβου (3-1 και 0-1). ΟΛΙΜΠΙΚ ΛΙΟΝ Έτος ίδρυσης : 1950

Έδρα : «Παρκ Ολιμπίκ Λιόν»

Χωρητικότητα : 59.186 θεατές

Χρώματα : Άσπρο-κόκκινο-μπλε

Πρωταθλήματα : 7

Κύπελλα : 5

Λιγκ Καπ : 1

Σούπερ Καπ Γαλλίας: 8

Κύπελλο Intertoto : 1 (1997)

Προπονητής : Πάουλο Φονσέκα

Πρόεδρος : Μισέλ Κανγκ

Internet : www.ol.fr Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ Έτος ίδρυσης : 1898

Έδρα : «Βάνκντορφ Στάντιουμ»

Χωρητικότητα : 32.000 θεατές

Χρώματα : Κίτρινο-μαύρο

Πρωταθλήματα : 17

Κύπελλα : 8

Λιγκ Καπ : 1

Προπονητής : Τζόρτζιο Κοντίνι

Πρόεδρος : Χανς Πίτερ Κίνμπεργκερ

Internet : www.bscyb.ch Πώς προκρίθηκε: Στα Play Off του Europa League απέκλεισε με δύο νίκες τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (3-2 και 1-0). ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ Έτος ίδρυσης : 1945

Έδρα : «Χουβεφάρμα Αρίνα»

Χωρητικότητα : 10.423 θεατές

Χρώματα : Πράσινο

Πρωταθλήματα : 14

Κύπελλα : 4

Σούπερ Καπ Βουλγ. : 8 (1988)

Προπονητής : Ρουί Κόστα

Πρόεδρος : Τεμενούγκα Γκάζντοβα

Internet : www.ludogorets.com Πώς προκρίθηκε: Στον Β’ Προκριματικό Γύρο του Champions League προκρίθηκε επί της Ριέκα στην παράταση (0-0 και 3-1) αλλά στον Γ’ Προκριματικό αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος (0-0 και 0-3). Στα Play Off του Europa League προκρίθηκε στην παράταση επί της Σκεντίγια (1-2 και 4-1). ΜΠΡΑΝ Έτος ίδρυσης : 1908

Έδρα : «Μπραν Στάντιον»

Χωρητικότητα : 17.500 θεατές

Χρώματα : Κόκκινο

Πρωταθλήματα : 3

Κύπελλα : 7

Προπονητής : Φρέιρ Αλεξάντερσον

Πρόεδρος : Άσλακ Σβέρντρουπ

Internet : www.brann.no Πώς προκρίθηκε: Αποκλείστηκε από τον Β’ Προκριματικό του Champions League από τη Σάλτσμπουργκ (1-4 και 1-1), στον Γ’ Προκριματικό του Europa League προκρίθηκε επί της Χάκεν (2-0 και 0-1) και στα Play Off επικράτησε με δύο νίκες της ΑΕΚ Λάρνακας (2-1 και 4-0). ΘΕΛΤΑ Έτος ίδρυσης : 1923

Έδρα : «Μπαλαϊδος»

Χωρητικότητα : 24.870 θεατές

Χρώματα : Γαλάζιο-άσπρο

Κύπελλο Intertoto : 1 (2000)

Προπονητής : Κλαούντιο Ζιραλντέζ

Πρόεδρος : Μαριάν Μουρίνιο

Internet : www.rccelta.es Πώς προκρίθηκε: Απευθείας στη League Phase

► Το καλεντάρι του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

ΑΕΚ

Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της το Σάββατο (30/08). Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι «ταυτότητες» των έξι αντιπάλων της ΑΕΚ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ Έτος ίδρυσης : 1926

Έδρα : «Αρτέμιο Φράνκι»

Χωρητικότητα : 43.147

Χρώματα : Μωβ - Λευκό

Πρωταθλήματα : 2

Κύπελλα : 6

Σούπερ Καπ : 1

Κυπελλούχων : 1 (1961)

Προπονητής : Στέφανο Πιόλι

Internet : acffiorentina.com Πώς προκρίθηκε: Στα πλέι οφ κόντρα στην Πολισία (3-2 εντός, 3-0 εκτός) ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ Έτος ίδρυσης : 1899

Έδρα : «Τάλατ Στέιντιουμ»

Χωρητικότητα : 10.500

Χρώματα : Πράσινο - Λευκό

Πρωταθλήματα : 21

Κύπελλα : 25

Σούπερ Καπ : 18

Πρόεδρος : Κίραν Μέντλατ

Προπονητής : Στίβεν Μπράντλεϊ

Internet : www.shamrockrovers.ie Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός: vs Σεντ Τζόζεφς (4-0 εκτός, 0-0 εντός)

3ος προκριματικός: vs Μπαλκάνι (0-1 εκτός, 4-0 εντός)

Πλέι Οφ : vs Σάντα Κλάρα (2-1 εκτός, 0-0 εντός) ΤΣΕΛΙΕ Έτος ίδρυσης : 1919

Έδρα : «Στάδιο Ζ’ντεζέλε»

Χωρητικότητα : 13.059

Χρώματα : Γαλάζιο

Πρωταθλήματα : 2

Κύπελλα : 2

Πρόεδρος : Βαλερί Κολοτίλο

Προπονητής : Άλμπερτ Ριέρα

Internet : www.nk-celie.si Πώς προκρίθηκε: 3ος προκριματικός: vs Λουγκάνο (5-0 εκτός, 2-4 εντός)

Πλέι οφ : vs Μπάνικ Οστράβα (1-0 εντός, 2-0 εκτός) ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ Έτος ίδρυσης : 1903

Έδρα : «Πίτοντρι»

Χωρητικότητα : 19.274

Χρώματα : Κόκκινο -άσπρο

Πρωταθλήματα : 4

Κύπελλα : 8

Λιγκ Καπ : 1

Κυπελλούχων : 1 (1983)

Ευρ.Σούπερ Καπ: 1 (1983)

Πρόεδρος : Ντέιβ Κόρμακ

Προπονητής : Τζίμι Θέλιν

Internet : www.afc.co.uk Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ vs Κραϊόβα (2-2 εντός, 0-3 εκτός) ΚΡΑΪΟΒΑ Έτος ίδρυσης : 1948

Έδρα : «Ίον Ομπλεμλένκο»

Χωρητικότητα : 30.983

Χρώματα : Γαλάζιο - Λευκό

Πρωταθλήματα : 4

Κύπελλα : 7

Σούπερ Καπ : 1

Πρόεδρος : Μιχάι Ροτάρου

Προπονητής : Μιρέλ Ραντόι

Internet : www.ucv1948.ro Πώς προκρίθηκε: 2ος προκριματικός: vs Σαράγεβο (4-0 εντός, 1-2 εκτός)

3ος προκριματικός: vs Σπάρτακ Τρνάβα (3-0 εντός, 3-4 εκτός)

Πλέι Οφ : vs Μπασάκσεχιρ (3-1 εντός, 2-1 εκτός) ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ Έτος ίδρυσης : 1965

Έδρα : «Στάδιο 19η Μαϊου»

Χωρητικότητα : 33.919

Χρώματα : Λευκό - Κόκκινο

Πρωταθλήματα : -

Κύπελλα : -

Πρόεδρος : Γιουκσέλ Γιλντιρίμ

Προπονητής : Τόμας Ράις

Internet : www.samsunspor.com.tr Πώς προκρίθηκε: Europa League πλέι οφ: vs Παναθηναϊκός (2-1 εκτός, 0-0 εντός)

► Το καλεντάρι του Conference League: