Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στον δρόμο του Ολυμπιακού για το Champions League

Πολύ δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν, θα έχει ο Ολυμπιακός στη league phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων των Πειραιωτών θα είναι οι δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες κι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στο δρόμο τους θα βρεθεί και η Άρσεναλ, η οποία εφέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και θεωρείται μέσα στα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο στην Premier League.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά:

Ρεάλ (εντός έδρας), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase του UEFA Champions League: