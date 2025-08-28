Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στον δρόμο του Ολυμπιακού για το Champions League

Πολύ δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν, θα έχει ο Ολυμπιακός στη league phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων των Πειραιωτών θα είναι οι δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες κι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στο δρόμο τους θα βρεθεί και η Άρσεναλ, η οποία εφέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και θεωρείται μέσα στα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο στην Premier League.
Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά:
Ρεάλ (εντός έδρας), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)
Οι ημερομηνίες της League Phase του UEFA Champions League:
- Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025
- Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025
- Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025
- Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025
- Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025
- Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025
- Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026
- Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας