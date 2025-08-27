Ποντάρει στη βοήθεια του κόσμου ο Λουτσέσκου

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα (Πέμπτη 28/8, 20:30 - Γήπεδο Τούμπας), για τα Play Off του UEFA Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ηττηθεί την περασμένη Πέμπτη (21/8) με 1-0 στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», με τον Ρουμάνο προπονητή να στέκεται στην αποτελεσματικότητα των παικτών του και στο έλλειμα χημείας, αλλά και να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι, με τη βοήθεια του κόσμου, ο ΠΑΟΚ θα βρει τα γκολ που απαιτούνται προκειμένου να βρεθεί στο League Stage της διοργάνωσης, «ρίχνοντας» τους Κροάτες στο Conference League.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου:

→ Για τις διαφορές ανάμεσα στο πρώτο παιχνίδι και το αυριανό: «Το πρώτο ματς ήταν ισορροπημένο κι ένα δικό μας λάθος, μας κόστισε. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι ισοπαλίας. Δεν κυριάρχησε καμία ομάδα. Κάναμε λάθη που δεν έπρεπε να γίνουν. Κάναμε βήματα πίσω, όσον αφορά στο στιλ μας. Δεν πιέσαμε όπως έπρεπε και δεν είχαμε την επιθετικότητα που έπρεπε, δίνοντας τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στο χώρο με καλές μεταβιβάσεις. Από την άλλη, δημιουργήσαμε 2-3 καταστάσεις, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τον χώρο που βρήκαμε. Οι τελικές πάσες δεν ήταν αυτές που θέλαμε, για να δημιουργήσουμε παραπάνω ευκαιρίες κι έτσι κρίθηκε το παιχνίδι στο 1-0. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένταση και επιθετικότητα, για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι το τι κάνουμε εμείς και τίποτα άλλο».

→ Για το αν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα: «Ίσως ναι, ίσως και όχι... Προφανώς και έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά πάντα περιμένω και την τελευταία προπόνηση, για το αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή προκύψει κάτι».

→ Για τον Γιώργο Γιακουμάκη κι αν θα τον ξεκινήσει αντί του Φεντόρ Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης: «Η αλήθεια είναι πως δε θέλω να μιλήσω για πρόσωπα. Ίσως και εσείς θα πρέπει να προστατέψετε την ομάδα. Σημασία έχει η ομάδα και το πώς θα ξεκινήσουμε και πώς θα τελειώσουμε το παιχνίδι. Είναι τελείως διαφορετική μία πρόκριση που θα τη “ χτίσεις” από την αρχή και μία πρόκριση που θα έρθει στο τέλος. Σε κάθε δεδομένη στιγμή του αγώνα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε στο γήπεδο παίκτες που είναι 150% έτοιμοι και θα παλέψουν για τον στόχο μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η συγκέντρωση».

→ Για το θέμα στο γκολ, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολευτεί στα τέσσερα φετινά παιχνίδια: «Αν δεν σκοράραμε στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν σκοράραμε. Δεν μπορώ να πω αν είναι κάτι φυσιολογικό, το πιο σημαντικό είναι να το κάνουμε αύριο. Πρέπει να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο για να πάμε το παιχνίδι εκεί που το θέλουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτό πρέπει να κάνουμε. Η ομάδα μας δεν ήταν ολοκληρωμένη. Είχαμε νέους παίκτες, η χημεία δεν ήταν η τέλεια και δεν είχαμε και τις λύσεις που θα έχουμε τώρα. Ήταν κι αυτά κάποια στοιχεία. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν τα παρατάμε ποτέ και να πάρουμε την πρόκριση με κάθε τρόπο».

→ Για τον κόσμο και την παρουσία του στο γήπεδο: «Είχα πει ότι είχα την αίσθηση πως στο πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα ήταν σαν να μας έλειπε η αυτοπεποίθησή μας. Δε λέω ότι η Ριέκα θα πρέπει να φοβάται την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει στην Τούμπα. Είναι συνηθισμένοι κι αυτοί να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα, αλλά ο κόσμος θα μας δώσει μία διαφορετική ώθηση, μία ενέργεια κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε την πρόκριση».

→ Για τους αγώνες με ομάδες της Κροατίας και το θετικό παρελθόν που έχει ο ΠΑΟΚ: «Ό,τι συνέβη στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Μπορεί να επηρεάσουν διαφορετικοί παράγοντες τα πάντα. Είναι διπλά παιχνίδια. Σίγουρα το 1-0 έχει τη σημασία του, αλλά αύριο θα παίξουμε το δεύτερο κομμάτι. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε με ένταση και επιθετικότητα και να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την πρόκριση. Όλα τα άλλα και τα περασμένα αποτελέσματα μένουν στο παρελθόν. Όταν θα τελειώσω την προπονητική μου καριέρα, τότε ίσως να σκεφτώ τις αναμνήσεις σχετικά με αυτά τα παιχνίδια».