Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.6° 24.6°
2 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 20.5°
2 BF
75%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
48%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
53%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
0 BF
66%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
67%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.9°
4 BF
56%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.9° 23.8°
3 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
56%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
24.5° 24.5°
1 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.8°
0 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 18.3°
2 BF
52%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
1 BF
76%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
0 BF
66%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
Kouesta_1020
EUROKINISSI

«Τέλος» ο Κουέστα από τον Άρη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
«Αναγκάστηκε» να αποχωρήσει, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο 34χρονος τερματοφύλακας.

Ο Χουλιάν Κουέστα έριξε του «τίτλους τέλους» στην καριέρα του στον Άρη. Ο 34χρονος Ισπανός τερματοφύλακας, έπειτα από μία επταετία, αποχαιρέτησε το «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Αντάλιασπορ.
 
Με ανάρτησή του στα social media, ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Άρη σε αριθμό συμμετοχών ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκε μαζί αυτή την επταετία (2018-2025), αποκαλύπτοντας πως στο πίσω μέρος του μυαλού του υπήρχε η ιδέα να κλείσει την καριέρα του στου Χαριλάου, ωστόσο «αναγκάστηκε» να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κουέστα:

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το ‘’σπίτι’’ μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου. Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς. !VAMOS ΑΡΗΣ!».

Ο Κουέστα, που κατέγραψε συνολικά 224 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αντάλιασπορ ενώ η αποχώρησή του από το «Κλεάνθης Βικελίδης» σηματοδοτεί, πιθανότατα, την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη για μια τρίτη θητεία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Τέλος» ο Κουέστα από τον Άρη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual