«Τέλος» ο Κουέστα από τον Άρη

Ο Χουλιάν Κουέστα έριξε του «τίτλους τέλους» στην καριέρα του στον Άρη. Ο 34χρονος Ισπανός τερματοφύλακας, έπειτα από μία επταετία, αποχαιρέτησε το «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Αντάλιασπορ.



Με ανάρτησή του στα social media, ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Άρη σε αριθμό συμμετοχών ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκε μαζί αυτή την επταετία (2018-2025), αποκαλύπτοντας πως στο πίσω μέρος του μυαλού του υπήρχε η ιδέα να κλείσει την καριέρα του στου Χαριλάου, ωστόσο «αναγκάστηκε» να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κουέστα:

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το ‘’σπίτι’’ μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου. Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς. !VAMOS ΑΡΗΣ!».

Ο Κουέστα, που κατέγραψε συνολικά 224 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αντάλιασπορ ενώ η αποχώρησή του από το «Κλεάνθης Βικελίδης» σηματοδοτεί, πιθανότατα, την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη για μια τρίτη θητεία.