Σοβαρό ενδιαφέρον κι απ' την Πόρτο για τον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας είναι εδώ και λίγες ημέρες σε ανοικτή διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στους περσινούς νταμπλούχους Πορτογαλίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία (παρά τα όσα επικαλούνται τα πορτογαλικά ΜΜΕ), όμως έχει προκύψει πολύ σοβαρός διεκδικητής για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού κι από άλλη ομάδα της Πορτογαλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, η Πόρτο έχει προσεγγίσει ήδη τους «πράσινους» κι έχει μεταφέρει το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το μέχρι που θα έφταναν μία πιθανή προσφορά τους οι «δράκοι», ωστόσο το θέμα είναι πολύ «ζεστο» κι άμεσα αναμένονται εξελίξεις.
