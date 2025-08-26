Με κάθε επισημότητα στον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στις 02.01.2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»:

«Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».

Στο σχετικό βίντεο για την παρουσίαση του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 20, συμμετέχει και ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, Ζαφείρης Μελάς, γνωστός για τα «ασπρόμαυρα» συναισθήματά του.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Γιάννη Τσιφούτη, μέλος του PAOK Academy. O γεννημένος το 2007 μεσοεπιθετικός υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Τσιφούτης ανήκει στον ΠΑΟΚ από το 2020, ήρθε από την ΑΟ Μυκόνου, στέφθηκε πρωταθλητής με την Κ17 και Κυπελλούχος Super League με την Κ19. Από τη σεζόν 2025-26 είναι μέλος του ΠΑΟΚ Β.