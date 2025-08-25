«Κλείνει» Γαλανόπουλο ο Άρης

Σε προφορική συμφωνία με τον Κώστα Γαλανόπουλο έχουν έρθει οι άνθρωποι του Άρη, με τον πρώην διεθνή μέσο να αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.
Ο Γαλανόπουλος, γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της ΑΕΚ, αγωνίστηκε στο β’ μισό της περασμένης σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιώντας συνολικά 14 εμφανίσεις. Εννέα φορές με την Εθνική Ελλάδας, ο 28χρονος μέσος θα υπογράψει –πιθανότατα– διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Μαρίνου Ουζουνίδη.
Οι δυο άνδρες είχαν συνεργαστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2018-2019, όταν ο Εβρίτης τεχνικός είχε οδηγήσει την Ένωση σε 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε καταφέρει, μάλιστα, να προκριθεί με την ΑΕΚ στους ομίλους του UEFA Champions League, ξεπερνώντας τα εμπόδια της Βίντι του... Μάρκο Νίκολιτς και της Σέλτικ, με τον Γαλανόπουλο να είναι βασικός στα εννέα από τα δέκα συνολικά παιχνίδια - είχε απουσιάσει μόνο λόγω τιμωρίας.
Παράλληλα, στο κομμάτι των αποχωρήσεων, ο προπονητής της Αντάλιασπορ, Εμρέ Μπελόζογλου, παραδέχθηκε πως σύντομα θα έχει στο ρόστερ του τον Χουλιάν Κουέστα. «Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον τερματοφύλακα. Θα υπογράψουμε τον Χουλιάν Κουέστα αυτή την εβδομάδα», αποκάλυψε ο πρώην διεθνής Τούρκος μέσος, με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας να επικοινωνούν ότι σήμερα (Δευτέρα 25/8) θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας