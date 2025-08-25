Εγκώμια από τον Ρενάτο Σάντσες στον Βιτόρια

Ειδική αναφορά στον προπονητή των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια, έκανε το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος μέσος, αφού έκανε την πρώτη προπόνηση στη Λεωφόρο, μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τονίζοντας τον ρόλο που έχει παίξει ο Βιτόρια και συμπατριώτης του στην καριέρα του, εξηγώντας: «Ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας». Ο Σάντσες χαρακτήρισε εν συνεχεία τον εαυτό του «μαχητή».

Αναλυτικά, ο Ρενάτο Σάντσες είπε στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα. Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος».