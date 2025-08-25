Οι 25 εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τους ματς με Λευκορωσία και Δανία

Κλήσεις σε 25 παίκτες έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των δύο αγώνων της εθνικής απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ο 63χρονος Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός δεν επεφύλασσε εκπλήξεις, αφήνοντας εκτός μόνο τους Ταξιάρχη Φούντα και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο εν συγκρίσει με τις κλήσεις στα τελευταία φιλικά παιχνίδια της «γαλανόλευκης».
Η εθνική αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου (21:45) στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου υποδέχεται τη Δανία στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για τους δύο αγώνες με Λευκορωσία και Δανία, στο πλαίσιο του Γ΄ ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 τους εξής ποδοσφαιριστές: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
