Αποθεωτική υποδοχή Ζαφείρη από οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε περίπου στις 4 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο 22χρονος διεθνής μέσος θα γίνει η πλέον δαπανηρή μεταγραφή στην «ασπρόμαυρη» ιστορία, αλλά και μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον ποδοσφαιριστή που θα αφήσει τη Σλάβια Πράγας έναντι του ποσού των 12 εκατομμυρίων ευρώ (10,5 στάνταρ + 1,5 σε μορφή μπόνους). Ο Ζαφείρης θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας, αλλά τη φανέλα με του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, θα τη φορέσει από 1/1/2026. Αυτό που απομένει, πλέον, είναι οι τυπικές ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚ και τη Σλάβια Πράγας.
Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη (26 Αυγούστου) στις 11:30, θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ - Ριέκα για τα Play Off του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28/8, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας. Οι τιμές τους κυμαίνονται από τα 15 μέχρι και τα 100 ευρώ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας