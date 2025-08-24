Εκτός έδρας τρίποντο με το «καλημέρα» για τον Ατρόμητο

Ποδαρικό με εκτός έδρας νίκη για τον Ατρόμητο, καθώς επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της πρεμιέρας της Super League και έφτασε στο τελικό σκορ με γκολ των Παλμεζάνο (41΄), Γιουμπιτάνα (81΄).
Ο Ατρόμητος μπήκε στο ματς καλύτερα «διαβαμένος», κλείνοντας όλους τους διαδρόμους προς την περιοχή του Χουτεσιώτη και περιμένοντας τη δική του ευκαιρία στην επίθεση. Στο 40΄ παραλίγο οι γηπεδούχοι να πετύχουν αυτογκόλ, όταν ο Τσάβες επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Σιέλη. Δεν μπόρεσε, όμως, να κάνει ο ίδιο ένα λεπτό αργότερα (41΄). Η κομπίνα των παικτών του Ατρόμητου στο κόρνερ εκτελέστηκε άψογα, ο Μιχόρλ πάσαρε στον Παλμεζάνο και ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα άνοιξε το σκορ σε ένα κομβικό σημείο.
Με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου ο Παναιτωλικός έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες, από απρόσεκτα τελειώματα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιοι: ο Αγκίρε σούταρε από ιδανική θέση πάνω στον Μανσούρ στο 48΄ και το 50΄. Ο Ατρόμητος επανέκτησε τον έλεγχο ακολουθώντας το ίδιο πλάνο από το ξεκίνημα του ματς και στο 72΄ έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς με τον Γιουμπιτάνα. Εννέα λεπτά αργότερα (81΄), όμως, σε πολύ πιο δύσκολη φάση, ο Γιουμπιτάνα «άδειασε» τους αμυντικούς και πλάσαρε τον Τσάβες χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
- Διαιτητής: Γιουματζίδης
- Κίτρινες: Λουϊς, Παλμεζάνο - Οζέγκοβιτς
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (61΄ Μάταν), Κόγιτς, Λουίς (84΄ Κοντούρης), Ράδος (46΄ Μίχαλακ), Μανρίκε, Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Αγκίρε (61΄ Άλεξιτς)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτετσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Παλμεζάνο (61΄ Τσιγγάρας), Μιχόρλ (79΄ Μουντές), Τζοβάρας (69΄ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (79΄ Φαν Βέερτ)
