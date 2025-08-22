Στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες που ήρθε για τίτλους

Έτοιμος να ολοκληρώσει μια μεγάλη και ηχηρή μεταγραφή είναι ο Παναθηναϊκός. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο διεθνής Πορτογάλος μέσος Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος αναμένεται να περάσει το Σάββατο από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επισήμως από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Στις πρώτες του δηλώσεις επί ελληνικού εδάφους ο Ρενάτο Σάντσες δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι ήταν «πολλοί οι λόγοι που ήρθα» και κάνοντας αναφορά στον Ρούι Βιτόρια. Όπως ανέφερε «ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα αλλά και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο πρώτος μου, οπότε ήταν εύκολο να πω το "ναι" και να έρθω».

Ο Σάντσες έβαλε ως στόχο την κατάκτηση τίτλων με τους «πράσινους», λέγοντας: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους. Να βοηθήσω με την σειρά μου να τα καταφέρουμε».

Πώς ήρθε στον Παναθηναϊκό

Σημειώνεται ότι ο Πορτογάλος ήταν έτοιμος να κλείσει στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, ωστόσο φαίνεται πως αυτός ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια.

Οι «πράσινοι» απ' την πλευρά τους είχαν ζητήσει εξαρχής να υπάρξει μία σύνθετη συμφωνία ως προς την πληρωμή του 28χρονου μέσου που να τους διασφάλιζε λόγω του «βεβαρυμένου» ιατρικού παρελθόντος του.

Κάτι με το οποίο δεν ήταν αρνητικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά είχε αρνηθεί αρχικά η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν. Εντέλει κατόπιν πιέσεων του παίκτη προς τη γαλλική ομάδα, οι πρωταθλητές Ευρώπης αποδέχθηκαν το πλαίσιο συμφωνίας που είχε τεθεί αρχικά επί τάπητος απ' τον Παναθηναϊκό, ως προς τη διασφάλισή του κι ο Σάντσες αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (22/8) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει ως δανεικός για ένα χρόνο.

Ο Ρενάτο Σάντσες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη πριν από μερικά χρόνια και το ξεπέταγμά του στη Μπενφίκα του έδωσε μια μεταγραφή 35 εκατομμυρίων στη Μπάγερν. Η πορεία του στη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί, ενώ ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμού. Τα καλύτερά του χρόνια τα πέρασε στην τριετία που βρέθηκε στη Λιλ και αυτό του χάρισε και μεταγραφή στην Περί Σεν Ζερμέν.

Ο Ρενάτο Σάντσες έχει αγωνιστεί 32 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του.