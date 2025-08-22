Όλα έτοιμα για την νέα Super League - Το «προφίλ» των ομάδων, η στατιστική και οι μεταγραφές

Η «ανθρωπογεωγραφία» των ομάδων της Super League • Ποδοσφαιριστές από 64 χώρες «στελεχωνούν» τις ομάδες • Το πρόγραμμα του φετινού πρωταθλήματος • Αναλυτικά τα πιο συναρπαστικά στατιστικά στοιχεία της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τίτλοι τέλους στην προσμονή των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων καθώς ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, στην 67η «έκδοση» της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις... δόσεις, καθώς η πρεμιέρα της νέας Super League θα ξεκινήσει απ' το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Στο νέο πρωτάθλημα από το οποίο οι φίλαθλοι προσδοκούν γκολ, θέαμα, κόντρες και.... πολλές σέντρες θα συμμετάσχουν ποδοσφαιριστές από συνολικά 63+1 χώρες από κάθε ήπειρο και... γωνιά της γης.

Από τη Φινλανδία, το Καμερούν και τη Ρωσία, έως την Γουινέα-Μπισάου, τις ΗΠΑ και τη Χιλή. Κι από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, έως τη Μάλτα, τη Σαουδική Αραβία και την Γκάμπια η εφετινή Λίγκα έχει παίκτες απ' όλα τα μέρη του πλανήτη. Το δε «συν ένα» αφορά τη Βολιβία και τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Τζέισον Τσούρα, ο οποίος θεωρείται πλέον παίκτης του Παναιτωλικού καθώς μένει μόνο η άφιξή του.

Οι 14 ομάδες της πρώτης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου είχαν εγγράψει μέχρι το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, συνολικά 432 ποδοσφαιριστές στα ρόστερ που έχουν αναρτηθεί ή είναι σε διαδικασία «ανανέωσης», στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής (22 περισσότερους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι).

Βεβαίως, όλο αυτό είναι κάτι «δυναμικό», καθότι οι μεταγραφές και οι αποδεσμεύσεις συνεχίζονται επί καθημερινής βάσεως απ' όλα τα κλαμπ της Super League, που (φέτος) έχουν περιθώριο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου για τις μεταγραφές τους και μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου για να αποκτήσουν ελεύθερους παίκτες.

Και σίγουρα έως τότε θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές ακόμη σε όλα τα ρόστερ και σε προσθήκες και σε αποχωρήσεις, καθώς και οι «μεγάλοι» της Λίγκας κυνηγούν σημαντικούς μεταγραφικούς στόχους, ενώ επίκεινται και πολύ πιθανές πωλήσεις.

Ο Παναθηναϊκός επί παραδείγματι είναι πλέον ένα... βήμα απ' την οριστικοποίηση του δανεισμού του διεθνούς Πορτογάλου μέσου, Ρενάτο Σάντσες απ' την πρωταθλήτρια Ευρώπη Παρί Σεν Ζερμέν και μέσα στην Παρασκευή (22/8) αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με το «τριφύλλι».

Την ίδια ώρα δε, υπάρχει και το νέο σοβαρό ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη, η οποία ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως είναι προ των πυλών της επιστροφής του στον Άρη για δεύτερη φορά κι ο Σωκράτης Διούδης.

Από τους 432 ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί από τις ομάδες, οι 207 παίκτες, δηλαδή το 47,91% είναι Έλληνες. Σημαντικά αυξημένο σε σχέση με πέρσι όπου στη Λίγκα υπήρχαν πριν τη... σέντρα του πρωταθλήματος 184 Έλληνες που κάλυπταν το 44,87%, του συνόλου των ποδοσφαιριστών. Λίγοι εξ αυτών, εντούτοις, έχουν απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους, καθότι οι περισσότεροι σύλλογοι (με λιγιστές εξαιρέσεις) έχουν επιλέξει σε μεγάλο βαθμό ξένους ποδοσφαιριστές για τις βασικές θέσεις στις ενδεκάδες τους.

Η πιο «ελληνική» (σε ποσοστό) ομάδα είναι ο ΟΦΗ με 25/37 Έλληνες παίκτες στο δυναμικό του (67,56%), ενώ 24 Έλληνες ποδοσφαιριστές (επί συνόλου 35) έχει στο ρόστερ της η ΑΕΛ (68,56%) που ποσοστιαία είναι ένα... κλικ πιο πάνω σε ελληνικό στοιχείο σε σχέση με την κρητική ομάδα.

Οι Ισπανοί αποτελούν και φέτος τη δεύτερη (σε αριθμό παικτών) εθνικότητα στο πρωτάθλημα της Super League, καθότι στο νέο «μαραθώνιο» θα συμμετάσχουν συνολικά 25 ποδοσφαιριστές από την ιβηρική χώρα, ενώ ακολουθούν οι Αργεντινοί (23) και οι Σέρβοι με 14 παίκτες.

Σίγουρα προκαλεί ξανά... αίσθηση το γεγονός πως η Βραζιλία -που πάντα είχε πολλούς εκπροσώπους στην ελληνική Λίγκα- έχει «πέσει» και φέτος σε μόλις 11 ποδοσφαιριστές, κατέχοντας την 6η θέση στη σχετική λίστα πίσω κι απ' την Πορτογαλία (13).

Πιο «πολυεθνική» ομάδα είναι η ΑΕΚ και ο Πανσερραϊκός που έχουν στο δυναμικό τους ποδοσφαιριστές από 18 διαφορετικές χώρες της γης κι ακολουθούν ο Άρης κι ο Παναθηναϊκός με παίκτες από 16 χώρες. Μεγάλη εντύπωση επίσης προκαλεί η «στροφή» του Βόλου προς το ελληνικό στοιχείο, καθώς απ' τους 31 παίκτες που έχει δηλώσει μέχρι στιγμής στη Super League, οι 17 είναι Έλληνες (ποσοστό 54,84%).

Εκκίνηση με «δυνατό» τριήμερο

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση της νέας Λίγκας θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης AKTOR (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Στις 22:00 του Σαββάτου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα τρία ματς των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 19:45 τον ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ μισή ώρα αργότερα (20:15) θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην "OPAP Arena". Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.

Όπως είχε αποφασιστεί από την ημέρα της κλήρωσης (9/7) στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά έξι διακοπές: Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off πρόκρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία θα γίνει τον Δεκέμβριο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κι άλλη μία (πιο σύντομη) το Πάσχα.

Επίσης για πρώτη φορά το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου, δεν θα είναι «καθρέπτης» με αυτό του πρώτου γύρου και ήδη μέσω της κλήρωσης έχουν οριστεί σε διαφορετικό τάιμινγκ οι αγωνιστικές από τη 14η έως και την 26η.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026 (10η αγωνιστική play out), με μία ενδιάμεση διακοπή τον Απρίλιο λόγω της γιορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων (12/4).

Υπενθυμίζεται πως και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν κι από την αγωνιστική περίοδο 2026/27 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League

Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League

Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Η στατιστική ιστορία του πρωταθλήματος

Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου «γεννήθηκε» την μακρινή ποδοσφαιρική χρονιά του 1959/60, όταν και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στην ενιαία μορφή της η Α' Κατηγορία των ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια πάνω από 6,5 δεκαετιών έχουν καταγραφεί συναρπαστικά στοιχεία, διακρίσεις και ρεκόρ τα οποία αποτυπώνονται ως εξής:

0 νίκες και μόλις 8 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών είχε ο Εθνικός τη σεζόν 1998/99, η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε πρωτάθλημα χωρίς να κερδίσει έστω ένα ματς.

1 ομάδα έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, έχοντας συγκομιδή μόλις ενός βαθμού εκτός έδρας. Το πέτυχε ο Λεβαδειακός της περιόδου 2013/14 (0-1-16).

3 παίκτες, οι Γιώργος Καμάρας (1961/62), Αντώνης Αντωνιάδης (1973/74) και Κώστας Μήτρογλου (2013/14) κατάφεραν να σημειώσουν χατ-τρικ σε «κολλητές» αγωνιστικές.

5 φορές έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ από ομάδα της περιφέρειας. Το πέτυχαν οι: Δημήτρης Παπαδόπουλος (ΟΦΗ, 1976/77, 23 γκολ), Ίμρε Μπόντα (Ολυμπιακός Βόλου, 1988/89, 20 γκολ), Εστεμπάν Σολάρι (Ξάνθη, 2013/14, 16 γκολ), Χερόνιμο Μπαράλες (Αστέρας Τρίπολης, 2014/15, 17 γκολ) και Τομ Φαν Βέερτ (Βόλος, 2021/22, 17 γκολ).

8 σερί ισοπαλίες μέτρησε στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ από την 7η έως τη 13η αγωνιστική της περιόδου 1983/84, ενώ στο ενδιάμεσο έδωσε και το εξ αναβολής ματς της 3ης αγωνιστικής με τον Πανιώνιο (2-2).

8 σερί αγωνιστικές έχουν καταφέρει να «βρουν δίχτυα» μόνο τρεις ποδοσφαιριστές: Οι Γιώργος Σιδέρης (Ολυμπιακός 1964/65 και 1968/69), Κώστας Νικολαΐδης (ΑΕΚ (1967/68) και Ντέμης Νικολαΐδης (1997/98).

9 γκολ δέχθηκε ο Ολυμπιακός στην περίοδο 2019/20, στην καλύτερη αμυντική επίδοση ελληνικής ομάδας επί ημερών Α' Εθνικής. Με τα playoffs, πάντως, το αμυντικό ρεκόρ του στη συγκεκριμένη σεζόν έφτασε τα 16 γκολ.

11 γκολ είναι το ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ματς, από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Φωστήρα με 11-0 την περίοδο 1973/74.

12 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να πετύχουν «πενταρέ» (5 γκολ) σε έναν αγώνα. Αναλυτικά οι 12 παίκτες είναι οι: Σάββας Τσοκαταρίδης (Δόξα Δράμας-Φωστήρας 5-0, 1961/62), Κώστας Νεστορίδης (ΑΕΚ-Ηρακλής 5-0, 1962/63), Βασίλης Κυριακού (Αιγάλεω-Απόλλων Σμ. 2-6, 1966/67), Σάκης Κουβάς (Βύζας-Ολυμπιακός Λευκωσίας 5-1, 1967/68), Γιώργος Δέδες (Πανιώνιος-Ολυμπιακός Λευκωσίας 8-0, 1969/70), Μιχάλης Δράκος (Ρόδος-Καβάλα 5-1, 1978/79), Δημήτρης Σεϊταρίδης (Εθνικός-Ατρόμητος 10-0, 1980/81), Θωμάς Μαύρος (ΑΕΚ-Αιγάλεω 5-2, 1984/85), Κριστόφ Βαζέχα (Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 5-3, 1995/96), Ντέμης Νικολαΐδης (ΑΕΚ-Καλαμάτα 6-1, 1996-97), Γκόραν Βλάοβιτς (Παναθηναϊκός-Παναχαϊκή 8-0, 2001/02), Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός-Πανθρακικός 6-1, 2015/16).

13 σερί ήττες είναι το μεγαλύτερο αρνητικό σερί, το οποίο κατέγραψε η Καστοριά την περίοδο 1996/97 (13η έως 25η αγωνιστική). Με το συγκεκριμένο αρνητικό ρεκόρ «φλέρταρε» πέρσι και η Λαμία, που σταμάτησε στις 10 σερί ήττες, μέχρι τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στις 23 Φεβρουαρίου 2025 (3-1).

16 σερί νίκες «έγραψε» ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2005/06, από την 8η έως την 23η αγωνιστική, έχοντας το σχετικό ρεκόρ επί ημερών Α' Εθνικής.

17 είναι οι περισσότερες ισοπαλίες σε μία σεζόν και τις σημείωσε η Λαμία την σεζόν 2019/20, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων της στα play-outs.

30 νίκες είναι οι περισσότερες νίκες που έχει πετύχει μία ομάδα σε μία αγωνιστική περίοδο και το πέτυχε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 1999/00 σε διοργάνωση 34 αγωνιστικών (30-2-2).

31 ήττες είναι το απόλυτο, αρνητικό ρεκόρ σε μία αγωνιστική περίοδο, το οποίο «χρεώθηκε» η ΑΕ Λεμεσού την περίοδο 1968/69 (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 31 ήττες), όταν είχαν «ενταχθεί» για ένα διάστημα και ομάδες από την Κύπρο στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής.

43 γκολ από εκτελέσεις φάουλ κατέγραψε στην καριέρα του ο Κώστας Φρατζέσκος και με τις επτά ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε, έχοντας το αντίστοιχο ρεκόρ κατηγορίας.

58 αγώνες είναι το μεγαλύτερο αήττητο σερί και το πέτυχε ο Ολυμπιακός στο ενδιάμεσο των σεζόν 1972/73 και 1973/74.

67 αδιάλειπτες συμμετοχές σε επίπεδο Α' Κατηγορίας (συμπεριλαμβανομένης και της εφετινής) έχουν μόλις τρεις ομάδες: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

94 είναι οι περισσότεροι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μία ομάδα σε πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας Ελλάδας. Το πέτυχε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 1972/73, αλλά με σύστημα βαθμολόγησης 3-2-1, έχοντας 27 νίκες, 6 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αναλογικά πάντως, οι 92 βαθμοί που συγκέντρωσαν ξανά οι «ερυθρόλευκοι» την σεζόν 1999/00 (30 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες), με το σύστημα 3-1-0, που ισχύει και σήμερα, συνιστούν την καλύτερη επίδοση.

102 γκολ είναι το ρεκόρ παραγωγικότητας σε μία σεζόν και το πέτυχε ο Ολυμπιακός την περίοδο 1973/74.

125 γκολ παθητικό «μέτρησε» η ΑΕ Λεμεσού την περίοδο 1968/69, στη χειρότερη αμυντική επίδοση όλων των εποχών.

1.088 λεπτά διατήρησε απαραβίαστη την εστία του ο Τάκης Οικονομόπουλος τη σεζόν 1964/65, σε ένα ακατάρριπτο ρεκόρ ως τις μέρες μας.

Το μεταγραφικό «πάρε-δώσε» των 14 ομάδων

ΑΕΚ

ΗΡΘΑΝ

Γιόβιτς (27/σέντερ φορ/Μίλαν, ελεύθερος)

Κούτεσα (27/αρ. εξτρέμ/Σερβέτ)

Μαρίν (29/αμ. χαφ/Κάλιαρι)

Ρέλβας (25/στόπερ/Γκιμαράες)

Πενράις (26/αρ. μπακ/Χαρτς)

Ζίνι (22/σέντερ φορ/Λεβαδειακός επιστροφή από δανεισμό)

Χρυσόπουλος (22/στόπερ/Ανόρθωση επιστροφή από δανεισμό)

Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Στάνκοβιτς (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)

Φερνάντες (26/δ. εξτρέμ/Αλ Καλίτζ)

Σιμάνσκι (30/αμ. χαφ/Λέγκια Βαρσοβίας)

Λαμέλα (33/δ. εξτρέμ/αποσύρθηκε)

Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/Ατρόμητος)

Χατζισαφί (35/αρ. μπακ/Σεπαχάν)

Θεοχάρης (23/γκολκίπερ/Νέα Αρτάκη)

ΑΕΛ

ΗΡΘΑΝ

Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/Ολυμπιακός)

Πέρες (25/κ. χαφ/Παναιτωλικός)

Τούπτα (27/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Γκαράτε (31/σέντερ φορ/Ουρακάν)

Στάικος (29/αμ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Φαϊζάλ (21/δ. εξτρέμ/Σάο Πάολο U20)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/Πανσερραϊκός)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)

Τσάκλα (31/στόπερ/Σαμπάχ)

Σανγκάλ (32/αρ. εξτρέμ/Απόλλων Λεμεσού)

Ατανάσοφ (25/αμ. χαφ/Κρακόβια)

Αποστολάκης (26/δ. μπακ/Σερίφ)

Παντελάκης (30/στόπερ/Παναιτωλικός)

Φερίγκρα (26/στόπερ/Πάσος Φερέιρα)

Σουρλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Γιούσης (26/αρ. εξτρέμ/Καρμιώτισσα)

Κοβάτσεβιτς (29/αρ. μπακ/Καρμιώτισσα)

Μελίσσας (32/γκολκίπερ/Νέα Σαλαμίνα)

ΕΦΥΓΑΝ

Βαφέας (28/στόπερ/Καλαμάτα)

Οικονόμου (29/κ. χαφ/Καλαμάτα)

Λυμπεράκης (27/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Τάχατος (23/δ. μπακ/Καλαμάτα)

Κ. Παπαγεωργίου (29/επιθ. χαφ/Πανιώνιος)

Στίνα (27/επιθ. χαφ/Ζίμπρου)

Σιατραβάνης (32/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Μπαριέντος (34/κ. χαφ/Νίκη Βόλου)

Φατάι (35/σέντερ φορ/Αφουμάτσι)

Α. Παπαγεωργίου (38/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γιαξής (24/αμ. χαφ/Αναγ. Καρδίτσας)

Γραββάνης (17/σέντερ φορ/ΠΑΟΚ Β)

Στάμου (34/στόπερ/Μαρκό)

Περντρέου (30/γκολκίπερ/Ακρίτας)

Σουλούκος (24/γκολκίπερ/Ηρακλής)

Πίτσικος (22/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΑΡΗΣ

ΗΡΘΑΝ

Ράτσιτς (27/αμ. χαφ/Σασουόλο)

Καντεβέρε (29/σέντερ φορ/Ναντ)

Γένσεν (27/επ. χαφ/Αουγκσμπουργκ)

Φαντιγκά (25/δ. μπακ/Γάνδη)

Μορουτσάν (26/δ. εξτρέμ/Ανκαραγκουτσού)

Πέρεθ (27/δ. εξτρέμ/Θέλτα)

Αλβαρο (25/στόπερ/Εστορίλ)

Τεχέρο (28/δ. μπακ/Εσπανιόλ)

Μισεουί (20/επιθ. χαφ/Χιρόνα)

Σούντμπεργκ (29/στόπερ/Σίβασπορ)

Αθανασιάδης (32/γκολκίπερ/ΑΕΚ Λάρνακας)

Δώνης (28/αρ. εξτρέμ/ΑΠΟΕΛ)

Μάικιτς (25/γκολκίπερ/Ιστρα)

Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Λεβαδειακός)

*Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 31χρονο διεθνή Έλληνα γκολκίπερ, Σωκράτη Διούδη για την επιστροφή του στην ομάδα.

ΕΦΥΓΑΝ

Σιφουέντες (26/κ. χαφ/Ρέιντζερς)

Σπίκιτς (26/αρ. εξτρέμ/Ντ. Ζάγκρεμπ)

Μάγιο (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Νταρίντα (34/κ. χαφ/Χράντετς)

Μοντόγια (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Πάρντο (32/κ. χαφ/ελεύθερος)

Σαβέριο (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Βέλεθ (34/στόπερ/Καρταχένα)

Ζουλ (27/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Χουάνκαρ (35/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Φατόρε (23/δ. μπακ/ελεύθερος)

Κέρκεζ (25/αρ. μπακ/Παρτιζάν)

Φετφατζίδης (34/δ. εξτρέμ/αποσύρθηκε)

Κυριαζής (21/γκολκίπερ/Κονκένσε)

Σίντκλεφ (20/γκολκίπερ/Αλ Μπίντα)

Ζαμόρα (23/δ. εξτρέμ/Βιζέλα)

Κουέστα (34, τερματοφύλακας, Αντάλιασπορ)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΗΡΘΑΝ

Σιλά (31/αρ. μπακ/Μονπελιέ)

Μεντιέτα (32/αρ. εξτρέμ/Αλ Φαϊσάλι)

Εμμανουηλίδης (24/αρ. εξτρέμ/Βέιλε)

Φερνάντεθ (28/δ. μπακ/Χίμκι)

Σίπτσιτς (30/στόπερ/Τενερίφη)

Ιβάνοφ (30/στόπερ/Μπραουνσβάιγκ)

Αγγελίδης (20/γκολκίπερ/Βέρντερ ΙΙ)

Χαραλαμπόγλου (20/σέντερ φορ/Ουτρέχτη U21)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Χατζηγιοβάνης (28/δ. εξτρέμ/Ομόνοια)

Ρετζίς (28/αρ. εξτρέμ/Βαν Σπορ)

Ζούγλης (21/δ. εξτρέμ/Ολυμπιακός Β)

Αλβαρες (30/αρ. μπακ/Τίγκρε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Κηφισιά)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Κηφισιά)

Γκαρθία (26/δ. μπακ/ελεύθερος)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Βόλος)

Ντελί (33/στόπερ/Σλάβια Πράγας Β)

Σγουρής (23/γκολκίπερ/Πανιώνιος)

Αντεσίνα (23/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Φαράζ (23/αρ. εξτρέμ/Ράντνικ)

Ούντομ (22/στόπερ/Βιγιαρεάλ Β)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/ΑΕΚ)

Οζέγκοβιτς (31/σέντερ φορ/Νίζνι)

Ούρονεν (31/αρ. μπακ/ΑΙΚ Στοκχόλμης)

Παπαδόπουλος (23/αρ. μπακ/Χανιά)

Αθανασίου (26/γκολκίπερ/ΠΑΣ Γιάννινα)

ΕΦΥΓΑΝ

Αθανασίου (24/αρ. μπακ/Ρίο Αβε)

Μπρόρσον (29/στόπερ/ΑΠΟΕΛ)

Ουάρντα (31/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/ΑΕΚ)

Βρακάς (24/επιθ. χαφ/Μπρίσμπεν Ρόαρ)

Καρλίτος (35/σέντερ φορ/Βιετσίστα)

Πομόνης (23/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Σάλτας (23/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΒΟΛΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Κάργας (30/στόπερ/Ανόρθωση)

Σόρια (28/δ. μπακ/Λαμία)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Παναιτωλικός)

Πίντσι (29/αρ. εξτρέμ/Εροκσπορ)

Μακνί (23/σέντερ φορ/Χέμπαρ)

Μαρτίνες (21/αμ. χαφ/Ιντεπεντιέντε)

Φορτούνα (30/αρ. μπακ/Γάνδη)

Χάμουλιτς (24/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)

Αντελέγε (25/γκολκίπερ/Παραλίμνι)

Θαρθάνα (23/δ. εξτρέμ/Ιμπίθα)

Κύρκος (22/επιθ. χαφ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ζόκα (29/επιθ. χαφ/Γκεντσλερμπίρλιγι)

Λαγωνίδης (22/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

Γρόσδης (23/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Σινανάι (21/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Αστ. Τρίπολης)

ΕΦΥΓΑΝ

Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Κουτσίδης (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Σούντγκρεν (34/δ. μπακ/Ντέγκερφορς)

Κόβατς (31/γκολκίπερ/Νιρεγκιχάζα)

Παπαδόπουλος (25/γκολκίπερ/Καλλιθέα)

Χιλ (29/αρ. εξτρέμ/Τενερίφη)

Χουάνπι (31/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Κόστα (28/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χέρμανσον (30/στόπερ/ελεύθερος)

Σκραμπ (30/δ. εξτρέμ/Πολόνια Βαρσοβίας)

Μίλετιτς (34/στόπερ/ελεύθερος)

Φεράρι (33/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Κόμπα (31/δ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Κόντε (36/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Ασεχνούν (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)

Ντε Καμπς (33/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Δόσης (24/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Κάτσικας (23/δ. μπακ/Ηρακλής)

Μπερναντού (24/κ. χαφ/ελεύθερος)

Ασλανίδης (23/στόπερ/ελεύθερος)

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΗΡΘΑΝ

Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Παναθηναϊκός)

Ποκόρνι (28/στόπερ/Ολομουτς)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Παναιτωλικός)

Εσκιβέλ (26/κ. χαφ/Σάνταουνς)

Μούσιολικ (29/σέντερ φορ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Πετκόφ (26/στόπερ/Σλασκ Βρότσλαβ)

Σόουζα (23/δ. εξτρέμ/Μπενφίκα Β)

Ραμίρες (24/γκολκίπερ/Ιντεπεντιέντε)

Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)

Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Αστ. Τρίπολης)

Αντόνισε (23/αρ. εξτρέμ/Μορεϊρένσε)

Λίγδας (18/επιθ. χαφ/Ολυμπιακός U19)

Πατήρας (21/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε U23)

ΕΦΥΓΑΝ

Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Παναθηναϊκός)

Ρόσα (32/αρ. μπακ/Λουζιτανία)

Σιλά (31/αρ. μπακ/Καλαμάτα)

Σόουζα (33/στόπερ/ελεύθερος)

Σωτηράκος (30/στόπερ/Καλλιθέα)

Ρουκουνάκης (23/αμ. χαφ/ΑΕΚ Β)

Μάναλης (30/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Μεντόσα (32/επιθ. χαφ/Μαρκό)

Να (23/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Νεκούλ (25/επιθ. χαφ/Χανιά)

Τζίνο (32/κ. χαφ/Αλντοσίβι)

Σπίνος (24/στόπερ/ελεύθερος)

Μίλερ (25/δ. εξτρέμ/Μαρκό)

Κατσούρι (27/δ. μπακ/ελεύθερος)

Μαϊδάνα (23/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Παυλάκης (34/αρ. μπακ/Καλλιθέα)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Παλάσιος (33/δ. εξτρέμ/Ταγέρες)

Μανθάτης (28/δ. μπακ/Καλλιθέα)

Τσιμπόλα (30/κ. χαφ/Λαμία)

Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Σουρδής (23/γκολκίπερ/Λαμία)

Λαγιούς (24/αρ. εξτρέμ/Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Τσιβελεκίδης (26/στόπερ/Καλλιθέα)

Γκούμας (20/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Φίλων (20/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)

ΕΦΥΓΑΝ

Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Aρης)

Ζίνι (22/σέντερ φορ/ΑΕΚ)

Εραμούσπε (35/στόπερ/Ηρακλής)

Αβραχάμ (29/επιθ. χαφ/Κιριάτ Σμόνα)

Μορέιρα (31/αρ. μπακ/ελεύθερος)

Γκαραβέλης (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)

Ρόμο (31/σέντερ φορ/Ακρίτας)

Μεχία (35/αμ. χαφ/αποσύρθηκε)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Στρεφέτσα (28/δ. εξτρέμ/Κόμο)

Σιπιόνι (20/κ. χαφ/Τίγκρε)

Καμπελά (35/επιθ. χαφ/Λιλ)

Νασιμέντο (22/κ. χαφ/Βιζέλα)

Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Βόλος)

Ν. Αθανασίου (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)

ΕΦΥΓΑΝ

Χ. Κωστούλας (18/σέντερ φορ/Μπράιτον, πωλήθηκε αντί 35 εκατ. ευρώ)

Βέλντε (26, αρ. εξτρέμ/Πόρτλαντ Τίμπερς, πωλήθηκε αντί 4,25 εκατ. ευρώ)

Μασούρας (31/δ. εξτρέμ/Αλ Καλίτζ)

Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/ΑΕΛ)

Κάρμο (25/στόπερ/Νότιγχαμ)

Ορτα (28/κ. χαφ/Μπράγκα)

Πάλμα (25/αρ. εξτρέμ/Λεχ Πόζναν)

Στάμενιτς (23/αμ. χαφ/Σουόνσι)

Κ. Κωστούλας (20/στόπερ/ΟΦΗ)

Παπακανέλλος (19/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε)

Ν. Αθανασίου (23/αρ. μπακ/Ρίο Άβε)

Σίνα (19/γκολκίπερ/Ρίο Αβε)

Κ. Κωστούλας (19/στόπερ/ΟΦΗ)

Λέιντνερ (23/αρ. μπακ/Χάποελ Τελ Αβίβ)

ΟΦΗ

ΗΡΘΑΝ

Ρακόνιατς (25/σέντερ φορ/Ντιοσγκιόρ)

Κριζμάνιτς (25/στόπερ/Γκόριτσα)

Κ. Κωστούλας (20/στόπερ/Ολυμπιακός)

Λίλο (22/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/Πανσερραϊκός)

Παπαϊωάννου (17/κ. χαφ/ΑΟ Ατλαντίς)

ΕΦΥΓΑΝ

Ναούμοφ (27/γκολκίπερ/Μπότεφ)

Σίλβα (30/στόπερ/ελεύθερος)

Μπάκιτς (31/κ. χαφ/Περσέπολις)

Ριέρα (29/επιθ. χαφ/Ακρίτας)

Μπρεσάν (32/στόπερ/ελεύθερος)

Κουτεντάκης (21/κ. χαφ/ελεύθερος)

Σωτηρίου (37/γκολκίπερ/Χερσόνησος)

Σημαντηράκης (19/αρ. μπακ/Χανιά)

Φανουράκης (19/σέντερ φορ/Χανιά)

Σηφάκης (23/γκολκίπερ/Κόρινθος)

Αδαμάκης (18/αμ. χαφ/ελεύθερος)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Καλάμπρια (28/δ. μπακ/Μίλαν)

Ζαρουρί (24/αρ. εξτρέμ/Λανς, δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατ. ευρώ)

Τσιριβέγια (28/αμ. χαφ/Ναντ, μεταγραφή με 2 εκατ. ευρώ)

Λαφόν (26/γκολκίπερ/Ναντ, δανεικός)

Κυριακόπουλος (29/αρ. μπακ/Μόντσα)

Τουμπά (27/στόπερ/Μπασακσεχίρ)

Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Κηφισιά)

Κότσαρης (28/γκολκίπερ/Καλαμάτα)

*Φέρνει εντός της Παρασκευής (22/8) τον 28χρονο διεθνή Πορτογάλο μέσο, Ρενάτο Σάντσες για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του απ' την Παρί Σεν Ζερμέν για ένα χρόνο.

ΕΦΥΓΑΝ

Βαγιαννίδης (23/δ. μπακ/Σπόρτινγκ, πωλήθηκε αντι 13 συν 2 εκατ. ευρώ)

Μαξίμοβιτς (30/κ. χαφ/Σαμπάμπ Αλ Αχλί, πωλήθηκε αντί 5,2 εκατ. ευρώ)

Ουναΐ (25/επιθ. χαφ/Μαρσέιγ)

Αράο (33/αμ. χαφ/Σάντος)

Σένκεφελντ (33/στόπερ/Αλ Καλίτζ)

Λημνιός (27/δ. εξτρέμ/Φορτούνα Σιτάρντ, δανεικός με οψιόν αγοράς 1,5 εκατ. ευρώ)

Μάγκνουσον (32/στόπερ/ελεύθερος)

Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Λεβαδειακός)

Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Κηφισιά)

Λίλο (22/γκολκίπερ/ΟΦΗ)

Ζέκα (36/κ. χαφ/αποσύρθηκε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Γκαρθία (33/στόπερ/Οσασούνα)

Εστέμπαν (25/αρ. εξτρέμ/Αλγεθίρας)

Κόγιτς (25/κ. χαφ/Χέγκελμαν)

Μανρίκε (26/αρ. μπακ/Αλκορκόν)

Μίχαλακ (27/αρ. εξτρέμ/Οχοντ Κλαμπ)

Αλεξιτς (27/σέντερ φορ/Ιγκντίρ)

Μάτσαν (25/επιθ. χαφ/Ντίμπα Αλ Χισν)

Αγκίρε (25/σέντερ φορ/Ζιλ Βισέντε)

Σμυρλής (20/αρ. εξτρέμ/ΠΑΟΚ Β)

Ζ. Ζίβκοβιτς (36/γκολκίπερ/Ανόρθωση)

ΕΦΥΓΑΝ

Λιάβας (24/αμ. χαφ/Ρίο Αβε)

Πέρες (25/κ. χαφ/ΑΕΛ)

Παντελάκης (30/στόπερ/ΑΕΛ)

Τεττέη (24/σέντερ φορ/Κηφισιά)

Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Βόλος)

Ντίας (27/αρ. εξτρέμ/Σπ. Λουκένιο)

Μπακάκης (34/δ. μπακ/ελεύθερος)

Λαγιούντ (26/φορ/Ρόντα)

Λομόνακο (26/σέντερ φορ/Γοδόι Κρουζ)

Τσελίκοβιτς (26/στόπερ/Κόπερ)

Στεργιάκης (26/γκολκίπερ/Νίκη Βόλου)

Ρόα (32/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Παρδαλός (24/γκολκίπερ/ελεύθερος)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΗΡΘΑΝ

Λύρατζης (25/δ. μπακ/ΠΑΟΚ)

Γκελασβίλι (24/στόπερ/Ιμπέρια)

Γκιγιομέ (27/αμ. χαφ/Σταλ Μίελετς)

Τσαούσης (25/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)

Ρουμιάντσεφ (21/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)

Τιναγλίνι (26/γκολκίπερ/Τόρκε)

Ιβάν (28/αρ. εξτρέμ/Ουν. Κραϊόβα)

Μπανζακί (26/επ. χαφ/Φεϊρένσε)

Γκριν (26/αρ. εξτρέμ/Ρόδεραμ)

Φαλέ (21/δ. εξτρέμ/Μάφρα)

Δοϊρανλής (22/κ. χαφ/Λαμία)

Ντε Μάρκο (32/στόπερ/Απόλλων Λεμεσού)

Αρμουγκόμ (27/αρ. μπακ/Κλερμόν)

Λέο (29/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Καβάλα)

Γεωργιάδης (20/δ. μπακ/Νυρεμβέργη ΙΙ)

Πουρλιοτόπουλος (18/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ U19)

ΕΦΥΓΑΝ

Πιρές (31/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Γκαλβάν (24/δ. χαφ/ελεύθερος)

Γκουγκεσασβίλι (26/γκολκίπερ/ΠΑΟΚ)

Μπετανκόρ (31/σέντερ φορ/Αλμπαθέτε)

Φαρές (29/αρ. μπακ/Λάτσιο)

Σαλασάρ (28/αρ. εξτρέμ/Γιατάι)

Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/ΑΕΛ)

Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/ΑΕΛ)

Στάικος (29/αμ. χαφ/ΑΕΛ)

Ντέλετιτς (31/δ. εξτρέμ/Ηρακλής)

Μπέργκστρομ (32/στόπερ/ελεύθερος)

Πεταυράκης (32/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)

Κουτσογούλας (21/δ. μπακ/Ολυμπιακός)

Κατσίκας (26/γκολκίπερ/ΟΦΗ)

Τέρζιτς (24/δ. εξτρέμ/Μπόρατς)

Ντάβιντσον (34/στόπερ/Μέλμπουρν Βίκτορι)

Καραμανώλης (23/στόπερ/Ανόρθωση)

Καρασαλίδης (34/στόπερ/ελεύθερος)

Παπαβασιλείου (33/σέντερ φορ/ελεύθερος)

Χαμέντ (19/αρ. εξτρέμ/Καβάλα)

Δημητριάδης (22/αρ. μπακ/Νίκη Βόλου)

Σαπουντζής (23/κ. χαφ/Νέστος)

Μαυρόπουλος (20/επιθ. χαφ/ελεύθερος)

Αγοραστός (19/σέντερ φορ/ελεύθερος)

ΠΑΟΚ

ΗΡΘΑΝ

Γιακουμάκης (30/σέντερ φορ/Κρουζ Αζούλ, δανεικός)

Τέιλορ (27/αρ. μπακ/Σέλτικ)

Ιβανούσετς (26/αρ. εξτρέμ/Φέγενορντ, δανεικός)

Κένι (28/δεξιός μπακ/Χέρτα)

Γκουγκεσασβίλι (26/γκολκίπερ/Πανσερραϊκός)

Μεϊτέ (29/αμ. χαφ, Μπενφίκα)

ΕΦΥΓΑΝ

Κοτάρσκι (25/γκολκίπερ/Κοπεγχάγη, πωλήθηκε αντί 6 εκατ. ευρώ)

Οτο (31/δ. μπακ/Αλαβές)

Πένια (29/κ. χαφ/Αλιάνσα Λίμα)

Κόλεϊ (32/στόπερ/Αλ Ντιραϊγιά)

Βιετέσκα (28/στόπερ/Κάλιαρι)

Τόμας (30/σέντερ φορ/Απόλλων Λεμεσού)

Μπακαγιόκο (30/αμ. χαφ/ελεύθερος)

Σαμάτα (32/σέντερ φορ/Χάβρη)

Λύρατζης (25/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)

Γκόμεζ (21/αρ. μπακ/Αλμπαθέτε)

Σβαμπ (34/κ. χαφ/Χολστάιν Κίελ)

Βιεϊρίνια (39/δ. μπακ/αποσύρθηκε)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ