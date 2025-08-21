Δεν τα κατάφερε με τη Ριέκα ο Δικέφαλος του Βορρά

Η ρεβάνς για το Europa League είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη 28 Αυγούστου στην Τούμπα.

Ο Μέναλο στο 39΄ πέτυχε το μοναδικό τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση των playoff του Europa League, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη την επόμενη Πέμπτη (28/8) στην Τούμπα.