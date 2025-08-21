Αθήνα, 32°C
Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
Argentina_1020
Ap Photo

Αδιανόητα επεισόδια στον αγώνα Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ: Αναφορές για τρεις νεκρούς

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Επί ώρες συμπλοκές μέσα στο γήπεδο μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων • Δεκάδες τραυματίες και πάνω από 300 συλλήψεις.

Σε ρίνγκ μετατράπηκε το γήπεδο που φιλοξενούσε τον αγώνα της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε μια ανεπανάληπτη και αιματηρή σύρραξη. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις συμπλοκές έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις. 

Ολα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα. 

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια και ο αγώνας να διακοπεί.

 

