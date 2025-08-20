Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase του Κυπέλλου

Η μόνη ομάδα από τη Super League που έμεινε εκτός, είναι ο Πανσερραϊκός.

Μετά την ολοκλήρωση την προκριματικής φάσης, αναδείχτηκαν οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι 13 προέρχονται από τη Super League, καθώς ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο Πανσερραϊκός. Υπενθυμίζεται ότι ο Πανσερραϊκός αποκλείστηκε από την Καβάλα στη διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά με το νέο τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης είναι: