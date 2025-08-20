Στον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης από την 1η Γενάρη

Θα μείνει ως το τέλος του 2025 στην πρωταθλήτρια Τσεχίας κι εν συνεχεία θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Η «χρυσή τομή» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας φαίνεται πως βρέθηκε, με τον Χρήστο Ζαφείρη να μετακομίζει στην Τούμπα τον Ιανουάριο του 2026. Οι δυο ομάδες έφτασαν σε ένα deal που φαντάζει win-win και για τις δυο.

Η επιθυμία του 22χρονου διεθνή μέσου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και η βελτιωμένη προσφορά που κατέθεσαν οι «ασπρόμαυροι», φαίνεται πως... έκαμψαν τις αντιστάσεις του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ. Κι αυτό καθώς ο Ζαφείρης θα μείνει ως το τέλος του 2025 στην πρωταθλήτρια Τσεχίας κι εν συνεχεία θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες τα βρήκαν στο οικονομικό, με την προσφορά των «ασπρόμαυρων» να φτάνει στα 10,5 (στάνταρ) + 1,5 (μπόνους) εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Τβρντικ, με την προϋπόθεση πως ο Ζαφείρης θα βοηθήσει τη Σλάβια - με την οποία επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2028 - στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ζαφείρης, που αναμένεται να βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (9/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, υπερ-τριπλασιάζοντας τις ετήσιες απολαβές του.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζαφείρης, βασικότατος στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Σλάβια στην Chance Liga, έμεινε στον πάγκο το περασμένο Σάββατο (16/8) στην εκτός έδρας ισοπαλία με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς (1-1), πιέζοντας κι αυτός με τον τρόπο του τη διοίκηση του συλλόγου να συναινέσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.