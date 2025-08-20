Πολύ κοντά σε συμφωνία ΠΑΟΚ και Σλάβια για τον Ζαφείρη

Η Σλάβια επιθυμεί να μείνει στην Τσεχία ο παίκτης ως το τέλος του 2025 κι εν συνεχεία να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Κοντά στη «χρυσή τομή» βρίσκονται ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας όσον αφορά τον Χρήστο Ζαφείρη και στο ενδεχόμενο να μετακομίζει στην Τούμπα. Οι δυο ομάδες είναι πολύ κοντά σε ένα deal που φαντάζει win-win και για τις δυο.

Η επιθυμία του 22χρονου διεθνή μέσου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και η βελτιωμένη προσφορά που κατέθεσαν οι «ασπρόμαυροι», φαίνεται πως μπορεί να κάμψουν τις αντιστάσεις του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ. Η Σλάβια θέλει να μείνει στην Τσεχία ο Ζαφείρης ως το τέλος του 2025 κι εν συνεχεία θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές μέρες, με την οικογένεια Σαββίδη να δείχνει αποφασισμένη να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μια από τις μεγαλύτερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι δύο ομάδες φαίνεται να τα έχουν βρει στο οικονομικό, με την προσφορά των «ασπρόμαυρων» να φτάνει στα 10,5 (στάνταρ) + 1,5 (μπόνους) εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης. .

Ο Ζαφείρης (που εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου), αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, υπερ-τριπλασιάζοντας τις ετήσιες απολαβές του.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζαφείρης, βασικότατος στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Σλάβια στην Chance Liga, έμεινε στον πάγκο το περασμένο Σάββατο (16/8) στην εκτός έδρας ισοπαλία με αντίπαλο τη Γιάμπλονετς (1-1), πιέζοντας κι αυτός με τον τρόπο του τη διοίκηση του συλλόγου να συναινέσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.