«Βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες!

Η είδηση ήρθε αρχικά από την Πορτογαλία, αλλά η επιβεβαίωση ήταν άμεση: ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» του Ρενάτο Σάντσες και ο 28χρονος άσος της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, έρχεται για να φορέσει την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος ως δανεικός για έναν χρόνο και με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Δεν ήταν μια τυχαία κίνηση. Στην Αθήνα θα βρει τον άνθρωπο που τον έφερε στο προσκήνιο: τον Ρουί Βιτόρια, που πριν από μία δεκαετία τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και τον έβαλε για τα καλά στον χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε το 1997 στη Λισαβόνα, γιος μεταναστών από την Αφρική. Η παιδική του ηλικία δεν είχε τίποτα το ειδυλλιακό: φτωχή γειτονιά, γονείς απόντες, τρένα και λεωφορεία για να φτάσει στις προπονήσεις. Στην ηλικία των δέκα ετών η Αγκίας παραχώρησε τον «θαυματουργό πιτσιρίκο» στην Μπενφίκα έναντι 750 ευρώ και ενός σάκου με μπάλες. Από εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο υπερβολές, λάμψη αλλά και πτώσεις.

Ο χαρακτήρας του ήταν πάντα εκρηκτικός. Δεν καλουπωνόταν εύκολα, συχνά αψηφούσε οδηγίες, αλλά αυτό το θράσος ήταν που τον έκανε να ξεχωρίσει. Ο Βιτόρια είδε σε εκείνον το «ταυρί» που θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα της ομάδας. Και δικαιώθηκε: η Μπενφίκα πήρε τίτλους, ο Σάντσες έγινε το «μαύρο μαργαριτάρι» της Λισαβόνας και η πορεία του πήρε ξαφνικά ξέφρενη ταχύτητα.

Το 2016 ήρθε το απόλυτο ξέσπασμα. Σε ηλικία μόλις 18 ετών δέχτηκε κλήση στην Εθνική Πορτογαλίας, συμμετείχε στο Euro της Γαλλίας και έζησε το όνειρο. Ηταν από τους πρωταγωνιστές στη μεγαλύτερη διάκριση της χώρας του: δημιουργός στο γκολ με την Κροατία, σκόρερ απέναντι στην Πολωνία, καταλύτης μέχρι τον τελικό με τη Γαλλία. Εκείνη τη χρονιά έμοιαζε ασταμάτητος. Ολόκληρη η Ευρώπη μιλούσε για το wonderkid που συνδύαζε δύναμη, ταχύτητα και απίστευτη αυτοπεποίθηση.

Δεν άργησαν να έρθουν και τα εκατομμύρια. Η Μπάγερν Μονάχου ξόδεψε 35 για να τον αποκτήσει. Ηταν η μεγαλύτερη πώληση της Μπενφίκα μέχρι τότε και μάλιστα για έναν παίκτη που μόλις είχε ενηλικιωθεί.

Στη Γερμανία, όμως, το παραμύθι δεν συνεχίστηκε. Ο ανταγωνισμός ήταν ασφυκτικός και οι πρώτοι τραυματισμοί άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Στη Σουόνσι, όπου παραχωρήθηκε δανεικός, τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Η καριέρα που είχε ξεκινήσει σαν μετεωρίτης έδειχνε να χάνει ύψος.

Το 2019, η Λιλ τού έδωσε νέα πνοή, πληρώνοντας 20 εκατ. ευρώ. Εκεί ξαναβρήκε τον εαυτό του, κατέκτησε πρωτάθλημα και έγινε ξανά σημείο αναφοράς. Ομως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Στην Παρί Σεν Ζερμέν (η οποία τον απέκτησε το 2022) δεν κατάφερε να στεριώσει, οι δανεισμοί σε Ρόμα και Μπενφίκα δεν τον απογείωσαν και οι τραυματισμοί –πάνω από 30 χαμένα παιχνίδια τη σεζόν 2024-25– τον στοίχειωσαν.

Πορτογαλικά ρεπορτάζ μάλιστα αποκάλυψαν πιθανή βιολογική αιτία: χαμηλή ποσότητα κολλαγόνου στους μυς, που αυξάνει την ευθραυστότητα. Μια εξήγηση που ίσως φωτίζει γιατί το κορμί του δεν άντεξε την ένταση της μεγάλης καριέρας.

Η ιστορία του Σάντσες είναι γεμάτη αντιθέσεις. Από το «χρυσό παιδί» που κατέκτησε την Ευρώπη, στο αντικείμενο αμφισβήτησης. Από τις πολυεκατομμυριούχες μεταγραφές, στα polls των φιλάθλων που τον απέρριπταν. Το 2025 η πλειονότητα των οπαδών της Μπενφίκα δεν ήθελε καν την παραμονή του. Ηταν σαν να είχε σβήσει τόσο ξαφνικά όσο είχε ανάψει. Κι όμως, ακόμα κι έτσι, κανείς δεν αμφιβάλλει για την ποιότητά του. Ο Σάντσες έχει παίξει σε τέσσερα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει συμμετάσχει σε Τσάμπιονς Λιγκ και έχει 32 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

Στα 28 του, ο κύκλος φαίνεται να τον φέρνει ξανά πίσω στον άνθρωπο που του έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή. Ο Ρουί Βιτόρια τον ζήτησε και ο Παναθηναϊκός κινήθηκε μεθοδικότατα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Για τον ποδοσφαιριστή, που κάποτε χαρακτηρίστηκε «ακατέργαστο διαμάντι», αυτό το νέο κεφάλαιο ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να δείξει ότι το ταλέντο του δεν σβήνει τόσο εύκολα.

Η μεταγραφή του προκαλεί ενθουσιασμό, αλλά και περιέργεια. Θα μπορέσει να μείνει υγιής; Θα βρει τη σταθερότητα που του έλειψε; Μπορεί να ξαναγίνει ο ποδοσφαιριστής που έπαιρνε μια ομάδα «από το 10 και την πήγαινε στο 100»;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έφερε απλώς ακόμα έναν μέσο. Εφερε μια ιστορία γεμάτη κορυφές και γκρεμούς, έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει να παλεύει, ακόμα κι όταν όλα δείχνουν χαμένα. Και αυτό από μόνο του είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση.

Ενα είναι σίγουρο: ο Ρενάτο Σάντσες αναζητά το restart στην καριέρα του μέσω του Παναθηναϊκού. Και του προπονητή που τον έβγαλε στον αφρό, του Ρουί Βιτόρια.