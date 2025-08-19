Δύο παίκτες εκτός Μαρσέιγ λόγω... συμπλοκής στα αποδυτήρια

Η φετινή σεζόν της Μαρσέιγ μπήκε σαν «καζάνι που αρχίζει να βράζει» μετά το ξεκίνημα του γαλλικού πρωταθλήματος (Ligue 1), αφού ο Γάλλος μέσος Αντριέν Ραμπιό και ο Άγγλος επιθετικός της Εθνικής Κ21 Τζόναθαν Ρόου μπήκαν στην λίστα μεταγραφών την Τρίτη και τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν από τον σύλλογο «λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παίκτες τσακώθηκαν και «ήρθαν στα χέρια» στα αποδυτήρια μετά την ήττα με 1-0 από την Ρεν την Παρασκευή, η οποία επικράτησε με γκολ στην παράταση, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες στον πρώτο αγώνα της σεζόν της Ligue 1.
Η κίνηση της Μαρσέιγ δυσκολεύει τα σχέδια του προπονητή Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι για τη δημιουργία της ομάδας, μόλις μία εβδομάδα πριν η ομάδα λάβει μέρος στην κλήρωση για τη φετινή League Phase του Champions League. «Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Ρεν», ανέφερε η Μασσαλία σε δήλωσή της.
Ο Ραμπιό και ο Ρόου έχουν αποβληθεί «σε συμφωνία με το τεχνικό επιτελείο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κώδικα δεοντολογίας του συλλόγου», ανέφερε ο σύλλογος, του οποίου πλειοψηφικός ιδιοκτήτης είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας Φρανκ Μακόρτ, πρώην ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντότζερς. Η Μασσαλία προκρίθηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1 στην πρώτη σεζόν του Ντε Ζέρμπι στον σύλλογο.
Ο 30χρονος εντάχθηκε ως ελεύθερος παίκτης τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Ρόου είχε μετακομίσει από την αγγλική ομάδα δεύτερης κατηγορίας Νόριτς με αρχική συμφωνία δανεισμού, η οποία έγινε μόνιμη πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν. Η μεταγραφική περίοδος στην Ευρώπη λήγει την 1η Σεπτεμβρίου.
