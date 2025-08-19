Τίτλοι τέλους για τον Σωτήρη Νίνη με ένα συγκινητικό βίντεο

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μετά από μια πλούσια καριέρα.

«Κρεμάει τα παπούτσια του» ο Σωτήρης Νίνης, ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας με ένα συγκινητικό post στα social media.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε τις τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο βάζει τέλος σε μια πορεία που είχε αρκετά πάνω - κάτω, τίτλους, γκολ και ασίστ.

Ο Σωτήρης Νίνης αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά.

Πραγματοποίησε, εξάλλου, και 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ήταν «παρών» στο Euro 2008, στο Μουντιάλ 2010 και στο Euro 2012.

Η καριέρα του Σωτήρη Νίνη σε αριθμούς:

Παναθηναϊκός: 173 συμμετοχές – 17 γκολ – 28 ασίστ

Βόλος: 47 συμμετοχές – 1 γκολ – 6 ασίστ

Σαρλερουά: 27 συμμετοχές – 4 γκολ – 7 ασίστ

ΠΑΟΚ: 23 συμμετοχές – 1 γκολ – 1 ασίστ

Ασκελόν: 22 συμμετοχές – 4 γκολ – 9 ασίστ

Πάρμα: 15 συμμετοχές – 2 ασίστ

ΠΑΣ Γιάννινα: 9 συμμετοχές

Κηφισιά: 9 συμμετοχές – 1 γκολ

Πετάχ Τίβκα: 7 συμμετοχές

Μέχελεν: 2 συμμετοχές

Τίτλοι: