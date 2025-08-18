Πρόκριση με... buzzer beater για τον Παναιτωλικό

Με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναιτωλικός νίκησε 2-1 τη Νίκη Βόλου στη Μαγνησία και προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του κυπέλλου Ελλάδας.
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό (διεθνή με την Κούβα) που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Λουίς στο 13΄, ενώ η Νίκη ισοφάρισε με τον Αλέξανδρο Λώλη στο 76΄. Όμως πριν το ματς οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση) ο Αγκίρε χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.
Διαιτητής: Τζήλος
Οι συνθέσεις:
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο (60΄ Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (60΄ Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79΄ Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88΄ Βουτσάς), Λουκίνας (88΄ Τζιώρας)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης (45΄κ.τρ. Αγαπάκης), Νικολάου (66΄ Μανρίκε), Μπελεβώνης (66΄ Μάτσαν), Λουίς, Εστεμπάν (89΄ Κόιτς), Αγκίρε
► Καλύτερος ο Λεβαδειακός, νίκησε με σκορ 2-1 εκτός έδρας τον Μακεδονικό και προκρίθηκε και αυτός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
