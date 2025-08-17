Απρόσμενη νίκη του Άρη στο φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης

Με τον Γκάμπριελ Μισεουί να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του και να εντυπωσιάζει, ο Άρης επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην τελική πρόβα των δυο ομάδων ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League. Ο 20χρονος πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο, σκόραρε και έδωσε και την ασίστ για τον Μόντσου Ροντρίγκεθ, βοηθώντας την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από το γκολ του Μόμο Μουνιόθ από το πρώτο μέρος.



Οι Θεσσαλονικείς πήραν την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά και προσπάθησαν, κυρίως, από στατικές φάσεις να βρουν κάποιο γκολ. Ο Παναγιώτης Τσιντώτας σταμάτησε τους Φαμπιάνο Λέισμαν (18’) και Κάρλες Πέρεθ (19’) αλλά σαφώς πιο δύσκολη ήταν η επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα στην κοντινή προβολή του Μόντσου (28’), έπειτα από το γύρισμα του Άλβαρο Τεχέρο.

Κι αφού δεν ήρθε το γκολ για τους «κίτρινους», ήρθε για τους Αρκάδες του Σάββα Παντελίδη. Ο Νίκος Καλτσάς έστρωσε με το σώμα την μπάλα στον Μουνιόθ που με δυνατό σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 0-1 στο 40’. Το οποίο ήταν και σκορ ημιχρόνου παρά το 8-0 στα κόρνερ, το 72%-28% στην κατοχή της μπάλας και το 11-1 στις τελικές προσπάθειες.

Σαφώς πιο σπουδαία ευκαιρία αυτή του 49ου λεπτού για τους Αρκάδες, με τον Μπαρτόλο να αποτυγχάνει με προβολή προ κενής εστίας και με τον Αθανασιάδη εξουδετερωμένο. Ο Αργεντινός απείλησε και στο 61’ με δυνατό σουτ, για να ισοφαρίσει τελικά ο Άρης στο 65’ με υπέροχο σλάλομ και φαλτσαριστό πλασέ του Γκάμπριελ Μισεουί. Ο δανεικός από την Τζιρόνα εξτρέμ ήταν αυτός που ετοίμασε το 2-1, το οποίο σημείωσε ο Μόντσου στο 84’, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Το Σάββατο 23/8 ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (20:00) ενώ την ίδια μέρα και ώρα ο Αστέρας Τρίπολης δοκιμάζεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό.

Την κίτρινη κάρτα του Ιωάννη Παπαδόπουλου (Μακεδονίας) αντίκρισαν ο Μόντσου για τον Άρη και οι Νίκολα Σίπσιτς, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Καλτσάς για τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60' Μάικιτς), Τεχέρο (89' Νινγκ), Φαμπιάνο (79' Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89' Μπράμπετς), Μεντίλ (79' Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60' Φαντιγκά), Γένσεν (89' Ντουντού), Μορουτσάν (60' Γιαννιώτας), Πέρεθ (60' Μισεουί), Ντιαντί (79' Παναγίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79' Κακαδιάρης), Καστάνιο (46' Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79' Κιντέρα), Σιλά (65' Πομόνης), Καλλαντζής (46' Μπαρτόλο/85' Φρόκου), Μουνιόθ (46' Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85' Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66' Κετού), Καλτσάς (79' Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79' Τζοακίνι).



* Ο Λορέν Μορόν ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και κυρίως για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί ενώ ο Τίνο Καντεβέρε δεν είναι έτοιμος έπειτα από τη θλάση που είχε υποστεί στον επαναληπτικό με την Αράζ.

** Η ΠΑΕ Άρης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του Θόδωρου Πάλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Αυγούστου, ενώ πριν τη σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

***Παρά το ότι και πάλι ήταν εκτός αποστολής, όπως και από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Χουλιάν Κουέστα άκουσε το όνομά του από τους φίλους του Άρη που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ο 34χρονος Ισπανός δεν υπολογίζεται από τον Μαρίνο Ουζουνίδη και η συνέχεια της καριέρας του φαίνεται πως θα τον βρει μακριά από το Χαριλάου.