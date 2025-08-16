O Χάαλαντ «υπέγραψε» την πρώτη νίκη της Σίτι στο πρωτάθλημα

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στη νέα σεζόν της Premier League και στη νίκη με 4-0 της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην έδρα της Γουλβς. Ο διάσημος στράικερ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, για να κάνει το 2-0 στο 61΄, ενώ οι Ράιντερς (66΄) και Σερκί (81΄) έδωσαν μεγάλες διαστάσεις στο πέρασμα των «Πολιτών» από το "Molineux".

Nωρίτερα το Σάββατο (16/8), με το... δεξί μπήκαν οι Σάντερλαντ και Τότεναμ, αφού επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0. Η Σάντερλαντ, στο «Στάδιο του Φωτός» και στην επιστροφή της στην Premier League δεν βρήκε αντίσταση από τη Γουέστ Χαμ (3-0). Η Τότεναμ πήρε άνετη εντός έδρας νίκη επί της Μπέρνλι, ενώ στο 1-1 έμεινε η Μπράιτον στην έδρα της με τη Φούλαμ.

Για τη Σάντερλαντ, τα γκολ στο 3-0 επί της Γουέστ Χαμ τα γκολ σημείωσαν οι Μαγιέντα στο 61’, Μπαλάρντ στο 73΄ και Ίσιντόρ στο 90+2΄.

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρισάρλισον (10΄ & 60΄) στη νίκη με 3-0 της Τότεναμ επί της Μπέρνλι, ενώ στο 66ο λεπτό ο Τζόνσον τριπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Λονδίνου.

Με τους Τζίμα, Κωστούλα εκτός αποστολής, η Μπράιτον συμβιβάστηκε με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας. Ο Ο’Ρίλεϊ έδωσε προβάδισμα με πέναλτι στο 55ο λεπτό στους «γλάρους», όμως η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε την απάντηση στο 90’+7’ με τον Ροδρίγο Μουνίς να δυσαρεστεί την Μπράιτον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League: