Πότε θα σταματήσει; Σάλος για ρατσιστική επίθεση κατά ποδοσφαιριστή στη Βρετανία

Από ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό στιγματίστηκε ο εναρκτήριος αγώνας της Premier League ανάμεσα σε Λίβερπολυ και Μπόρνμουθ.

Οεναρκτήριος αγώνας της Premier League για τη σεζόν 2025/26 την μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μπόρνμουθ (4-2) διακόπηκε στο πρώτο ημίχρονο, αφού ο επιθετικός των φιλοξενούμενων, Αντουάν Σεμένιο, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από κάποιον στο πλήθος του «Άνφιλντ».

Αφού ενημερώθηκε για την κακοποίηση από τον Σεμένιο, ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ διέκοψε το παιχνίδι σε κόρνερ της Λίβερπουλ στο 29ο λεπτό, προτού μιλήσει και με τους δύο προπονητές στην πλάγια γραμμή.

Οι αρχηγοί της Λίβερπουλ και της Μπόρνμουθ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Άνταμ Σμιθ, κλήθηκαν στη συνέχεια στους πάγκους για ενημέρωση πριν ο αγώνας συνεχιστεί τέσσερα λεπτά αργότερα, ενώ το σκορ ήταν 0-0.

Ο 25χρονος σκόραρε δύο γκολ σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η Μπόρνμουθ ισοφάρισε προσωρινά, πριν οι πρωταθλητές σκοράρουν δύο γκολ στα τέλη του αγώνα για να κερδίσουν με 4-2.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ-όπως αναφέρει το BBC σε σχετική του αναφορά- δήλωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας αποβλήθηκε από το Άνφιλντ μετά από αναφορές για ρατσιστική επίθεση εναντίον του Σεμένιο και ότι τώρα διεξάγει έρευνα.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη περιστατικά σαν κι αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις θα επιδιώξουμε προληπτικά την έκδοση εντολών απαγόρευσης από το ποδόσφαιρο, μαζί με τον σύλλογο, εναντίον των υπευθύνων», δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής Κεβ Τσάτερτον.

Ο διεθνής Γκανέζος Σεμένιο ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram μετά τον αγώνα για να δείξει περισσότερες ρατσιστικές επιθέσεις που είχε δεχτεί, με τη λεζάντα: «Πότε θα σταματήσει;»

Ο αρχηγός της Μπόρνμουθ, Σμιθ, δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένος» από το περιστατικό και «κάτι πρέπει να γίνει».

«Είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε στο Sky Sports. «Είμαι σοκαρισμένος που συνέβη σε αυτή την εποχή. Δεν ξέρω πώς ο Αντουάν συνέχισε να παίζει και να πετυχαίνει αυτά τα γκολ. Είναι λίγο πεσμένος , κάτι πρέπει να γίνει. Το να γονατίσεις δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Τον έχουμε στηρίξει και ελπίζουμε ότι θα είναι καλά. Δείχνει τι είδους άνθρωπος είναι να το αναφέρει στον διαιτητή και να συνεχίσει».

Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τα συναισθήματά του, ο Σμιθ είπε «είναι περισσότερο θυμός» και ζήτησε άμεση δράση εναντίον του ενόχου.

«Είπα στον διαιτητή ότι ήθελα να απομακρυνθεί αμέσως, αλλά η αστυνομία πήγε και το τακτοποίησε», πρόσθεσε ο αμυντικός.

«Οι παίκτες της Λίβερπουλ ήταν πολύ υποστηρικτικοί στον Αντουάν και την υπόλοιπη ομάδα. Έχουμε κάνει συζητήσεις με την Premier League γι' αυτό, οπότε το παίρνουν στα σοβαρά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.

Το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Απλώς λυπάμαι για τον Αντ και έπρεπε να το πάρει αυτό. Όλη η χώρα παρακολουθεί και είναι σοκαριστικό».

Ένα μήνυμα κατά των διακρίσεων διαβάστηκε στο πλήθος μέσα στο «Άνφιλντ» μόλις ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά την λήξη του αγώνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) δήλωσε: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τον ισχυρισμό περί διακρίσεων από μια περιοχή των φιλάθλων, ο οποίος αναφέρθηκε στους διαιτητές του αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Premier League μεταξύ Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ.

Τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση στο παιχνίδι μας και θα συνεργαστούμε στενά με τους διαιτητές του αγώνα, τους συλλόγους και τις αρμόδιες αρχές για να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων».

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε μετά τον αγώνα: «Η Λίβερπουλ γνωρίζει έναν ισχυρισμό περί ρατσιστικής κακοποίησης που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Premier League εναντίον της Μπόρνμουθ. Καταδικάζουμε τον ρατσισμό και τις διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους, δεν έχουν θέση στην κοινωνία ή το ποδόσφαιρο.

Ο σύλλογος δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω, καθώς το φερόμενο περιστατικό της αποψινής βραδιάς αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, την οποία θα υποστηρίξουμε πλήρως».

Ο προπονητής των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ, δήλωσε στο Sky Sports: «Ο σύλλογος έκανε μια σαφή δήλωση. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στα γήπεδα, ειδικά όχι στο Άνφιλντ. Πρέπει να μιλάμε για αυτό για πολύ καιρό γιατί δεν το θέλουμε αυτό στο Άνφιλντ. Χαλάει λίγο τη λάμψη του παιχνιδιού επειδή οι οπαδοί μας ήταν καταπληκτικοί, ειδικά με τους φόρους τιμής στον Ντιόγκο Ζότα,».

Το Premier League Match Centre, δημοσίευσε στο X κατά τη διάρκεια του αγώνα:

«Ο αποψινός αγώνας μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μπόρνμουθ διακόπηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου μετά από μια αναφορά για μεροληπτική κακοποίηση από το πλήθος, που απευθύνθηκε στον Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ.

Αυτό είναι σύμφωνο με το πρωτόκολλο κατά των διακρίσεων εντός γηπέδου της Premier League. Το περιστατικό στο Άνφιλντ θα διερευνηθεί πλήρως. Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον παίκτη και στους δύο συλλόγους.

Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο παιχνίδι μας ή οπουδήποτε στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές για να διασφαλίσουμε ότι τα γήπεδά μας είναι ένα συμπεριληπτικό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους».

Η φιλανθρωπική οργάνωση κατά του ρατσισμού Kick It Out δήλωσε ότι «εκφράζει την αλληλεγγύη της» στον Σεμένιο:

«Τριάντα λεπτά μετά την έναρξη του πρώτου αγώνα της Premier League για τη σεζόν, ο Αντουαν Σεμένιο της Μπόρνμουθ δέχεται ρατσιστικές επιθέσεις από κάποιον στο πλήθος», πρόσθεσε.

«Πριν από δύο νύχτες, ο Ματίς Τελ της Τότεναμ δέχτηκε ρατσιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο. Αυτή είναι μια έντονη υπενθύμιση μιας άσχημης πραγματικότητας: οι μαύροι παίκτες αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο κάθε εβδομάδα.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Αντουάν και δεν μπορούμε να τον επαινέσουμε αρκετά για το θάρρος του να το καταγγείλει μετά από ένα τόσο οδυνηρό επεισόδιο, προτού σκοράρει δύο φορές.

Ο Άντουάν Τέιλορ και η διαιτητική του ομάδα αξίζουν επίσης αναγνώριση για την ταχεία και αποφασιστική δράση τους. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να εξαλείψουμε αυτή την αηδιαστική συμπεριφορά από το παιχνίδι μέσω τιμωριών, λογοδοσίας και εκπαίδευσης, αλλά το ποδόσφαιρο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του».

Ο επιθετικός της Τότεναμ Τελ «έπεσε» θύμα ρατσιστικής επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ήταν ένας από τους δύο παίκτες της Τότεναμ που έχασαν πέναλτι στην ήττα στο ευρωπαϊκό Super Cup από την Παρί Σεν Ζερμέν την Τετάρτη (13/8).

Ο αμυντικός της Αγγλίας, Τζες Κάρτερ, έγινε επίσης στόχος ρατσιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του Euro 2025 τον περασμένο μήνα.

Επίσης και οι διεθνείς της Αγγλίας, Μάρκους Ράσφορντ, Τζέιντον Σάντσο και Μπουκάγιο Σάκα, υπέστησαν όλοι ρατσισμό μετά τον τελικό του Euro 2020.