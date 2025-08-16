Αθήνα, 26°C
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Λίβερπουλ
Ap photo

Νικηφόρα πρεμιέρα για Λίβερπουλ, συγκίνηση για Ζότα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn. gr

Η Λίβερπουλ πήρε το πρώτο «τρίποντο», επικρατώντας με 4-2 επί της Μπόρνμουθ, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της νέας σεζόν στην Premier League, χάρη στην ενέργεια που έφερε και το γκολ που πέτυχε ο Φεντερίκο Κιέζα μετά την ισοφάριση σε 2-2 από τους φιλοξενούμενους. 

Πριν τη σέντρα, συγκίνηση υπήρξε στο «Άνφιλντ», όταν οι παίκτες των δύο ομάδων παρατάχθηκαν αγκαλιασμένοι, ενώ από τις εξέδρες αντήχησε το "You'll Never Walk Alone", με τους φιλάθλους να υψώνουν πλακάτ που σχημάτιζαν το «DJ20», προς τιμήν του Πορτογάλου Ντιόγο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. 

Ap photo

Στο αγωνιστικό μέρος, τα γκολ των Εκιτικέ (37΄) και Χάκπο (49΄) επέτρεψαν στους «κόκκινους» να προηγηθούν με 2-0. Όμως, η Μπόρνμουθ ισοφάρισε με δύο διαδοχικά γκολ του Σεμένιο (64΄ & 76΄). Ο Άρνε Σλοτ... θα έβλεπε έναν παίκτη με μικρή συμμετοχή την περσινή σεζόν, τον Φεντερίκο Κιέζα, να τον δικαιώνει για την αλλαγή, αφού μόλις 6 λεπτά αφού πάτησε στον αγωνιστικό χώρο... βρήκε δίχτυα για το 3-2 της Λίβερπουλ (στο 88ο λεπτό). Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, στο 95', διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Νικηφόρα πρεμιέρα για Λίβερπουλ, συγκίνηση για Ζότα

