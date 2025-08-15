Αθήνα, 27°C
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
ΠΑΟΚ
EUROKINISSI

Γιακουμάκης, Τάισον και Ντεσπόντοφ στην ευρωπαϊκή «φαρέτρα» του ΠΑΟΚ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn. gr

Πάνοπλος θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, στις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Europa League. Ο «δικέφαλος του Βορρά» γνωστοποίησε την ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των δύο αγώνων με τη Ριέκα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Γιώργο Γιακουμάκη, καθώς και τουςΤάισον, Ντεσπόντοφ, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς.

Αναλυτικά οι παίκτες που δηλώθηκαν στην Ευρώπη:

Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Λίστα Β: Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης.

