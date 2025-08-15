Γιακουμάκης, Τάισον και Ντεσπόντοφ στην ευρωπαϊκή «φαρέτρα» του ΠΑΟΚ

Πάνοπλος θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, στις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Europa League. Ο «δικέφαλος του Βορρά» γνωστοποίησε την ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των δύο αγώνων με τη Ριέκα.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Γιώργο Γιακουμάκη, καθώς και τουςΤάισον, Ντεσπόντοφ, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς.
Αναλυτικά οι παίκτες που δηλώθηκαν στην Ευρώπη:
Λίστα Α: Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Λίστα Β: Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης.
