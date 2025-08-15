Ποιοι σφυρίζουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές και των δύο αγώνων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League. Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ θα σφυρίξει στο πρώτο ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα στην Κροατία, (21/8, 21:45), ενώ στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30) διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ.

Το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμπουνσπόρ (21/8, 21:00) θα το διευθύνει ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ στον επαναληπτικό στη Σαμψούντα (28/8, 20:00) θα σφυρίξει ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.

Επίσης, η UEFA έκανε επίσης γνωστούς τους διαιτητές και των δύο αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στα playoffs του Conference League: ο Γάλλος Ζερόμ Μπιζάρ θα σφυρίξει στο πρώτο παιχνίδι στις Βρυξέλλες(21/08, 21:00), ενώ ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι στη ρεβάνς της OPAP Arena (28/08, 21:00).

Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία

Δύο προκρίσεις στην παράταση -αυτές του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ- και μία στα πέναλτι -εκείνη του Παναθηναϊκού, επέτρεψαν στην Ελλάδα να κάνει το 3Χ3 στην ευρωπαϊκή βραδιά των επαναληπτικών της 3ης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων της ηπείρου μας και να της επιτρέψει να πλησιάσει την 10η θέση και την Τσεχία...ξεφεύγοντας παράλληλα από την -12η- Νορβηγία.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες προσέθεσαν 500 βαθμούς στην Ελλάδα -από 200 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και 100 ο Παναθηναϊκός- που έφτασε 36.712, δηλαδή 3.388 λιγότερους από την Τσεχία και 2.025 περισσότερους από τους Νορβηγούς.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, σίγουρα εκείνες του ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού τουλάχιστον στην League Phase του Conference League.



Όπως είναι γνωστό την τρέχουσα σεζόν (2025-26) η Ελλάδα ξεκίνησε με πέντε ομάδες (αποκλείστηκε ήδη ο Άρης), δύο στο Champions League (ο Παναθηναϊκός μετακόμισε στη συνέχεια στο Europa League), μία στο Europa League και δύο στο Conference League.

Στο παρελθόν υπήρχαν και σεζόν που η Ελλάδα βρισκόταν ιδιαίτερα ψηλά στη βαθμολογία. Το 2001/02, αλλά και το 2002/03 η χώρα μας βρισκόταν στην 6η θέση της κατάταξης, έχοντας τρεις ομάδες στο Champions League, ήταν επίσης στην 10η θέση (2011/12), στην 11η (2010/11) και 12η (2012/13 και 2012/14) και πρόσφατα 14η τις σεζόν 2016-17 και 2018/19, ενώ το 2017/18 ήταν 15η, με αποτέλεσμα να έχει πέντε ομάδες στην Ευρώπη, δύο στο Champions League.

Η 10η θέση δίνει:

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Η 11η και 12η θέση δίνει:

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Η 13η και 14η θέση δίνει:

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Η 15η θέση δίνει: