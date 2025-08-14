Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
28.4° 26.3°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.6° 25.4°
1 BF
57%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.0° 26.0°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Θύελλα
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
1 BF
45%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
58%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
29.9° 27.1°
2 BF
61%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
28.8° 25.7°
1 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
39%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.2°
1 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.1° 24.8°
0 BF
50%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 25.3°
1 BF
59%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
2 BF
40%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.3° 26.3°
2 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
aek-lamela
INTIME SPORTS

Τέλος κι επισήμως από την ΑΕΚ ο Λαμέλα - Σταματάει το ποδόσφαιρο;

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Την ώρα που η Ένωση ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας, δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο Λαμέλα αναλαμβάνει πόστο στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο έληξε η συνεργασία της ΑΕΚ και του Έρικ Λαμέλα, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει σήμερα την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου που είχε διάρκεια ακόμη δύο χρόνια.

Η ΑΕΚ ευχαρίστησε τον 33χρονο σταρ και του ευχήθηκε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματά του.

Βήματα, όμως, που ενδεχομένως να μην είναι με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, καθώς δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο Έρικ Λαμέλα αναμένεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αναλάβει πόστο στο προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τέλος κι επισήμως από την ΑΕΚ ο Λαμέλα - Σταματάει το ποδόσφαιρο;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual