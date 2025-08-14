Τέλος κι επισήμως από την ΑΕΚ ο Λαμέλα - Σταματάει το ποδόσφαιρο;

Την ώρα που η Ένωση ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας, δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο Λαμέλα αναλαμβάνει πόστο στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο έληξε η συνεργασία της ΑΕΚ και του Έρικ Λαμέλα, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει σήμερα την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου που είχε διάρκεια ακόμη δύο χρόνια.

Η ΑΕΚ ευχαρίστησε τον 33χρονο σταρ και του ευχήθηκε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματά του.

Βήματα, όμως, που ενδεχομένως να μην είναι με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, καθώς δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως ο Έρικ Λαμέλα αναμένεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αναλάβει πόστο στο προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα.