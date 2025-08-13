Λουτσέσκου: «Δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα»

Στην αποκάλυψη πως ο Τάισον δε θα είναι στη διάθεσή του, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τον Μαντί Καμαρά, προέβη ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, στο «Βέρδερζε Στάνιουμ» (Πέμπτη 14/8, 20:00), για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα (0-0) στο ματς της Τούμπας την περασμένη Πέμπτη (7/8) ενώ όποια από τις δύο προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα Play Off της διοργάνωσης τη Ριέκα από την Κροατία, η οποία απέκλεισε την ιρλανδική Σέλμπουρν.

«Θα το δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχει περάσει μία ακόμη εβδομάδα προπονήσεων. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα», ανέφερε σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισης ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τα αγωνιστικά θέματα: «Ο Τάισον δεν είναι με εμάς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν είμαι γιατρός να απαντήσω πόσο θα μείνει ο Τάισον εκτός, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο. Ο Μαντί (σ.σ. Καμαρά) είναι μαζί μας για το παιχνίδι. Το θέμα είναι να αντιδράμε σωστά, το πιο σημαντικό που περιμένω είναι οι αντιδράσεις σε κάθε στιγμή του αγώνα. Αυτό μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα και έδωσε την δυνατότητα στον αντίπαλό μας να έχει καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να έχει δυνατή νοοτροπία και συγκέντρωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Να είναι μία ομάδα που θα δουλέψει μαζί, αυτό είναι το πιο δυνατό μας σημείο».

Κλείνοντας, ο Λουτσέσκου επεσήμανε αναφορικά με την... αφλογιστία του πρώτου αγώνα: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα που λέτε, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».