Η ΑΕΚ «δεν θα υποτιμήσει» τον Άρη Λεμεσού

O Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (14/8-21:00) ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού (2-2 στο α΄ ματς) στην OPAP Arena για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για την αποφασιστική αναμέτρηση, σημείωσε ότι πρέπει να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να μην υποτιμήσουν την αντίπαλό τους και έκανε κάλεσμα στους φίλους της ΑΕΚ να ενισχύσουν την ομάδα.

«Δεύτερο ματς κόντρα σε μια ομάδα που παίξαμε στη Λεμεσσό σε δύσκολες συνθήκες, μια εξαιρετική ομάδα. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη αναμέτρηση. Είμαστε στην Ευρώπη, στα νοκ-άουτ, πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, δεν πρέπει να υπάρχει λεπτό χωρίς συγκέντρωση. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποιο δώρο, διότι θα μας τιμωρήσουν. Η άλλη ομάδα έχει ποιότητα, ανυπομονώ για το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδό μας μπροστά στον κόσμο μας που δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

»Οι παίκτες ξέρουν τη σημασία του αγώνα. Είδατε χθες ότι η Πάφος νίκησε εύκολα τη Ντιναμό Κιέβου, η ΑΕΚ Λάρνακας επίσης κόντρα στη Λέγκια. Κακώς κάποιοι τις υποτιμούν. Δεν θα τους υποτιμήσουμε, πήραμε το μάθημά μας. Υποφέραμε γιατί ήταν μια ομάδα με ποιότητα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, διεθνής από τον πρόεδρο μέχρι τον φροντιστή. Πρέπει με την ποιότητά μας να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε ο Σέρβος προπονητής στην συνέντευξη Τύπου.

«Αναλύσαμε το πρώτο ματς, ιδιαίτερα το κομμάτι που δεχθήκαμε τα δύο γκολ. Μετά το 0-2 πήγαμε να σκοράρουμε τρία ή τέσσερα γκολ και δεχθήκαμε γκολ από μια μπαλιά στην πίσω γραμμή που δεν ήταν αντεπίθεση. Πήραμε το μάθημά μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από όλους. Από τον κόσμο κι από εσάς τους δημοσιογράφους. Εδώ βλέπω το 1/3 των δημοσιογράφων, ίσως γιατί είναι εορτή αλλά για εμάς δεν είναι εορτή. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια, καλούμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Αν είμαστε όλοι εστιασμένοι, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Ίσως δεν υπάρξουν αλλαγές, ίσως κάποιες μικρές αλλαγές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ομάδα, όσοι είμαστε στο φύλλο αγώνα. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος. Υπολογίζω σε όλους τους παίκτες, όλη τη χρονιά. Αν αφήνω κάποιον παίκτη εκτός δεν σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζω ή αν παίζει κάποιος ένα ματς δε σημαίνει ότι θα είναι βασικός. Όσοι είναι στην ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, τους χρειαζόμαστε όλους. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι, να είσαι βασικός, να παίζεις ως αλλαγή και να είσαι στον πάγκο.

»Κάθε παιχνίδι νοκ-άουτ είναι ευκαιρία να δείχνεις μαχητικό χαρακτήρα και τη σωστή νοοτροπία. Θέλουμε να αποτυπώσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Αν είσαι σε ένα κλαμπ που δεν έχεις πίεση, τότε δεν είσαι στο σωστό μέρος, τότε είσαι σε ένα μικρό κλαμπ. Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ που έχει πίεση, απολαμβάνω την πίεση. Οι παίκτες μου είναι συνηθισμένοι να παίζουν υπό πίεση, το απολαμβάνουν. Σκεφτείτε να ήμασταν σε έναν αγώνα με άδειες κερκίδες. Δεν το απολαμβάνεις το ίδιο με ένα γήπεδο που είναι γεμάτο και πάλλεται. Ως προς το αυριανό ματς πρέπει να δείξουμε εξυπνάδα. Ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη. Είναι σημαντικό να είμαστε σταθεροί και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στο γήπεδο».

Μιλώντας για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς, είπε: «Έχει να κάνει με την ομάδα, όχι με έναν παίκτη ξεχωριστά. Αν η ΑΕΚ χρειάζεται μερικά λεπτά τον Λούκα για να πάρει το αποτέλεσμα, θα παίξει. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα».