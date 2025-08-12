Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις δέκα το βράδυ της Τρίτης, ο Γιώργος Γιακουμάκης που θα παίξει δανεικός από τη μεξικανική Κρους Αζούλ στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο.
Ο 30χρονος φορ ταξίδεψε από την πόλη του Μεξικού, μέσω Φρανκφούρτης στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και φίλοι της ομάδας στην υποδοχή. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει, και από τον επόμενο ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο θα υπολογίζεται από τον Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ θα δώσει 2 εκατομμύρια στην Κρους Αζούλ που ουσιαστικά θα πάνε στον παίκτη για το συμβόλαιό του και ο διεθνής φορ χάρισε 800 χιλιάδες ευρώ για να γίνει η συμφωνία που έχει και οψιόν αγοράς πέντε εκατομμυρίων ευρώ στο φινάλε του δανεισμού.
