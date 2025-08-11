«Παρών» ο Ιωαννίδης κόντρα στη Σαχτάρ

Ο Φώτης Ιωαννίδης -με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού- κατάφερε να ξεπεράσει σε χρόνο... ρεκόρ το τράβηγμα στον δεξιό προσαγωγό (θλάση α’ βαθμού) που είχε υποστεί το βράδυ της 30ής Ιουλίου στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς και πλέον θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (14/8, 21:00) στην Κρακοβία.
Ο διεθνής επιθετικός κι αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο 100% του προγράμματος της ομάδας και υπολογίζεται πλέον κανονικά απ’ τον Ρουί Βιτόρια, για τη μεγάλη μάχη με τους Ουκρανούς στην «Miejski Arena»
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ξανά ο Τάσος Μπακασέτας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας