Τζούριτσιτς: Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο τα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Συνέντευξη στην εκπομπή «SportSKi» του σερβικού καναλιού N1 παραχώρησε μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Φίλιπ Τζούριτσιτς μιλώντας για την χρονιά που έρχεται, τα ντέρμπι «αιωνίων», αλλά και τις εθνικές ομάδες μπάσκετ της Σερβίας και της Ελλάδας, ενόψει του Eurobasket 2025 που ξεκινάει στις 27 Αυγούστου.

Αρχικά ο 33χρονος άσος μίλησε για το πόσο πιο δημοφιλές είναι το άθλημα στην Ελλάδα. «Παρακολουθείται πολύ περισσότερο το μπάσκετ στην Ελλάδα και οι οπαδοί είναι, να το πούμε λαϊκά, πιο ενθουσιώδεις για το μπάσκετ απ’ ό,τι είναι για το ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ και μου αρέσει να βλέπω αγώνες. Πέρυσι ήμουν στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».

Στη συνέχεια έκανε μία σύγκριση του ελληνικού ντέρμπι «αιωνίων» με το σερβικό Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας και ήταν... ξεκάθαρος: «Έχω δει πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτά που μπορεί να δει κανείς στα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν μπορεί να τα δει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτή η σεζόν θα είναι ενδιαφέρουσα, θα την παρακολουθούμε...».

Σε ερώτηση δε, του Σέρβου δημοσιογράφου για το αν παρακολούθησε τους φιλικούς αγώνες της εθνικής Σερβίας στο τουρνουά της Λεμεσού κόντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, απάντησε: «Είδα τον αγώνα με την Ελλάδα, αυτόν με την Κύπρο όχι. Η εντύπωση είναι ότι οι Έλληνες ήταν πολύ θετικοί και αισιόδοξοι όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μέχρι να παίξουν τον αγώνα με εμάς.

Είδαν πόσο... μακριά βρίσκονται και η ατμόσφαιρα έπεσε λίγο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω τι θα έπρεπε να κάνουμε και πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε σπουδαία ομάδα και με όλη μας την καρδιά ελπίζουμε στο χρυσό μετάλλιο».