ΕΠΟ: Αφαίρεση βαθμού από κάθε ομάδα υπαίτια για ρατσιστικό περιστατικό

Σε αλλαγή στο πειθαρχικό της δίκαιο προχώρησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με διακηρυγμένο σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών ρατσιστικής βίας στους αγώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι τώρα στο άρθρο 18 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ αναφερόταν ότι «εάν αξιωματούχοι ή και ποδοσφαιριστές μίας ομάδας διαπράξουν ρατσιστική ή περιφρονητική πράξη, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας…».

Η συγκεκριμένη διάταξη τροποποιήθηκε στον πειθαρχικό κώδικα που ισχύει στην τρέχουσα περίοδο και στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι «η ομάδα στην οποία ανήκουν οι αξιωματούχοι ή και ποδοσφαιριστές που θα διαπράξουν μία ρατσιστική πράξη ή μία πράξη διάκρισης, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος, θεωρείται υπαίτια και τιμωρείται, επιπλέον των ποινών της παραγράφου 1, με αφαίρεση ενός βαθμού (-1) από τον βαθμολογικό πίνακα και με χρηματική ποινή, η οποία για μεν τις ΠΑΕ ανέρχεται από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, για δε τα σωματεία 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης ή τρίτης παράβασης, η παραπάνω χρηματική ποινή θα διπλασιάζεται και η ομάδα θα αγωνίζεται σε ουδέτερη έδρα για πέντε αγωνιστικές».

Η αφαίρεση του ενός βαθμού δεν προβλεπόταν στον πειθαρχικό κώδικα των προηγούμενων χρόνων και αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για παράγοντες και ποδοσφαιριστές. Η ποινή της απώλειας του αγώνα στα χαρτιά παραμένει με την ακόλουθη προϋπόθεση: «Εάν η ανωτέρω εκδηλωθείσα ρατσιστική συμπεριφορά ή/και συμπεριφορά διάκρισης είναι πολύ σοβαρής μορφής ή/και επαναλαμβανόμενη στη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής δύναται να διακόψει τον αγώνα, οπότε η ομάδα στην οποία ανήκουν οι οπαδοί, οι ποδοσφαιριστές ή οι αξιωματούχοι που διέπραξαν αυτήν θεωρείται ως υπαίτια της διακοπής και τιμωρείται με τις αντίστοιχες ποινές (άρθρο 15 παρ. 6 του παρόντος)».

Στον πειθαρχικό κώδικα αναφέρονται και οι ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστή και θεατή που εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού πέντε αγωνιστικών τουλάχιστον και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ τουλάχιστον και ο θεατής με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, από έξι μήνες μέχρι δύο έτη και η ομάδα του με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ.

Η αλλαγή της διάταξης αποσκοπεί στην εκμηδένιση της εκπομπής ρατσιστικών μηνυμάτων μέσα στα ελληνικά γήπεδα. Να υπενθυμίσουμε π.χ. ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2024 στο παιχνίδι Κηφισιά – Βόλος 0-0 ο επιθετικός της γηπεδούχου ομάδας Ανδρέας Τετέι μετά το τέλος του αγώνα κατήγγειλε στην κάμερα ότι «κάποιος από τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας με αποκάλεσε “μαϊμού”. Είχα πολύ καιρό να ακούσω κάτι τέτοιο και πραγματικά με πείραξε πολύ». Στις 4 Μαρτίου 2024 το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας τιμώρησε τον Αχιλλέα Μπέο και την ΠΑΕ Βόλος για τη ρατσιστική επίθεση στον Τετέι. Το παιχνίδι κατακυρώθηκε υπέρ της Κηφισιάς, ενώ επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου για τρεις μήνες στα γήπεδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον κ. Μπέο. «Δεν είμαι ρατσιστής. Αυτό που ειπώθηκε από τα χείλη μου δεν είχε σχέση με εθνικότητες και χρώματα. Διαμαρτυρήθηκα. Ρε, τι σφυρίζεις, μαϊμού, φάουλ, μόνος του πέφτει δεν τον ακουμπάνε. Ειπώθηκε με την έννοια του κάλπικου και πήγε προς τον διαιτητή» είχε πει στην απολογία του ο δήμαρχος Βόλου, αλλά δεν έπεισε τον αθλητικό δικαστή. Ο Μπέος και η ομάδα του άσκησαν έφεση, ωστόσο οι ποινές παρέμειναν και στον δεύτερο βαθμό της αθλητικής Δικαιοσύνης. Βάσει του πειθαρχικού κώδικα, ο διοικητικός ηγέτης του Βόλου τιμωρήθηκε με τη μικρότερη ποινή, καθώς ο αθλητικός δικαστής της λίγκας μπορούσε να του επιβάλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν ολόκληρο χρόνο. O Βόλος στο ματς με την Κηφισιά μηδενίστηκε και έχασε στα χαρτιά τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μένει να φανεί στην πράξη το κατά πόσον η διάταξη θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις γνήσιου ρατσιστικού μηνύματος, ή θα επεκτείνεται καταχρηστικά και σε αντίθετες περιπτώσεις κατά τις οποίες η αλληλεγγύη σε λαό υπό γενοκτονία, θα ερμηνεύεται ως δήθεν ρητορική μίσους ενάντια συλλήβδην στο λαό, του οποίου η κυβέρνηση διαπράττει το συγκεκριμένου έγκλημα πολέμου. Ένα τέτοιο περιστατικό ήταν η ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών από οπαδούς της ΑΕΚ πρόφατα, η οποία τιμωρήθηκε από την UEFA με πρόστιμο εναντίον της Ελλάδας.