Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
ΠΑΟΚ: Ψάχνει την υπέρβαση με Ζαφείρη, στα ύψη η προσφορά στη Σλάβια

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Πετρωτός
Με εντολή Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ επιμένει να τελειώσει τη μεταγραφή «εδώ και τώρα»

Μία μεταγραφή που θα αποτελέσει, σε οικονομικούς όρους, την μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του επιχειρεί τα τελευταία 24ωρα ο ΠΑΟΚ, καθώς κάνει διαδοχικές κρούσεις στη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο 22χρονος διεθνής με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δείχνει διάθεση να πάει στην Τούμπα και τον «δικέφαλο του βορρά», έχοντας δεχθεί μία πρόταση ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (κάποιοι δημοσιογράφοι στην Τσεχία κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο ποσό) και αυτό τον έχει καταστήσει σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνει ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης να τον κάνει συμπαίκτη του Κωνσταντέλια με τον οποίο διατηρεί άριστη σχέση και η είδηση της παραμονής του στην Τούμπα ήταν και ένα επιπλέον κίνητρο για εκείνον.

Η μεταγραφή «δουλεύεται» εδώ και αρκετές μέρες, δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν ταξιδέψει στην Τσεχία για να την προωθήσουν και πλέον τα τελευταία 24ωρα γίνεται μία επίμονη προσπάθεια από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να πειστεί ο πολύ δύσκολος σε διαπραγματεύσεις πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ για να αλλάξει την αρχική κάθετα αρνητική άποψή του.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε από μία πρόταση οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, ανέβηκε στα εννιά, μετά στα δέκα και πλέον έχει φτάσει σε ένα φιξ ποσό 10,5 εκατομμυρίων ευρώ (σε δόσεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις), προσφέροντας ένα 20% μεταπώλησης και εφικτό μπόνους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της Σλάβια είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του Ζαφείρη τον οποίο θεωρεί κομβικό για την παρουσία της ομάδας του στη league phase του Champions League και η αξία του στο transfermarkt έχει φτάσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξει εξέλιξη, καθώς με εντολή Ιβάν Σαββίδη ο ΠΑΟΚ επιμένει να τελειώσει τη μεταγραφή εδώ και τώρα, προφανώς για να προλάβει και το επόμενο ευρωπαϊκό ζευγάρι αγώνων του «δικεφάλου του βορρά».

