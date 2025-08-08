Συνέχισε νικηφόρα ο Ολυμπιακός

Με 5 νίκες και μία ισοπαλία σε σύνολο 6 φιλικών ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους στο βασικό στάδιο του «χτισίματός» του. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν τον κύκλο των τεστ στην Ολλανδία με άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί της Αλ Τααβόν απ’ τη Σαουδική Αραβία με 2-1.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε ένα σχήμα με πάρα πολλές αλλαγές καθώς ακολουθεί το σαββατιάτικο (9/8, 16:30) φιλικό με την Ουνιόν στο Βερολίνο, ωστόσο, όλοι οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν για άλλη μία φορά εξαιρετικά, φτάνοντας σε ακόμη μία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του στη Saudi Pro League στις 21 Αυγούστου.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 10’ όταν από σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά, ο Σταύρος Πνευμονίδης με δεξί πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0. Στο 22’ ο γκολκίπερ της Αλ Τααβόν Ατία μπλόκαρε το πλασέ του Γιαζίτσι, ενώ στο 48’ ήρθε η ώρα του νεοαποκτηθέντα Στρεφέτσα να σημειώσει το πρώτο του (ανεπίσημο) γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά από σουτ του Πνευμονίδη στο δοκάρι.

Στο 51’ η σαουδαραβική ομάδα μείωσε σε 2-1 με το γκολ του Μαρτίνες ο οποίος απέφυγε τον Ροντινέι και πλάσαρε με το αριστερό. Στο 55’ ο Λιατσικούρας πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 90’+1’ έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Μαχζάρι έδιωξε πάνω στη γραμμή το τελείωμα του Στρεφέτσα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63’ Μασούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63’ Ντάνι Γκαρθία), Γιαζίτσι.

ΑΛ-ΤΑΑΒΟΥΝ (Πέρικλες Σαμούτσα): Ατία, Αλ Αχμάντ, Αλ Κουβαϊκίμπι, Αλ Μαουντιουί, Αλ Μουφαρίτζ, Αλ Νασέρ, Τζιρότο, Μπάροου, Μαζάρι, Μαρτίνεζ (70′ Φαζρ), Ρίβας.