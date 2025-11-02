Ο Ολυμπιακός... «ζορίστηκε» περισσότερο από όσο περίμενε, αλλά κέρδισε τον Ηρακλή 

Με αντεπίθεση διαρκείας από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο Ολυμπιακός επικράτησε σήμερα, στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του μαχητικού Ηρακλή με 103-87. Αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κυριάρχησαν στη ρακέτα (44 με 29 τα ριμπάουντ), ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (27 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ντόνα Χολ (23 πόντοι, οι 19 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Ο «Γηραιός» -που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία, Κρις Σμιθ και με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο τον Σωτήρη Καραποστόλου- είχε 51% από τα 6.75, με 16/31 τρίποντα και πρώτους σκόρερ τους Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (20 πόντοι, με 5/8 τρίποντα), Ζάκιους Ντάρκο Κέλι (20 πόντοι, με 6/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο Ηρακλής, ο οποίος έχοντας τους Φάντερμπερκ, Ράιτ-Φόρμαν να σκοράρουν με ευκολία, βρέθηκε στο 3’ στο +8 (6-14).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με τους Βεζένκοφ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ να σκοράρουν, ο Ολυμπιακός «απάντησε» με σερί 10-0 και έγινε «αφεντικό» στο ματς (6’ 16-14).

Ένα τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι και 1/2 βολές από τον Μωραΐτη, έστειλαν τον Ηρακλή στο 8’ στο +2 (16-18) και κάπου εκεί άρχισε να το παίρνει... προσωπικά, ο Χολ. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων», μη έχοντας αντίπαλο στα μέτρα του, έκανε... πάρτι στη ρακέτα των φιλοξενούμενων και με τη στήριξη κυρίως των Βεζένκοφ, Νιλικίνα, έστειλε τον Ολυμπιακό στο 17’ στο +10 (44-34).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ράιτ-Φόρμαν (3/3 τρίποντα), Φόστερ (1/1 τρίποντο), ο «Γηραιός» πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο 25’ (57-58).

Ο Λαρεντζάκης, στην πορεία, ευστοχώντας για πρώτη φορά από το τρίποντο για τους γηπεδούχους, έδωσε το... σύνθημα αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό. Κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκε άριστα ο Φουρνιέ, με συνέπεια οι «ερυθρόλευκοι» να «γράψουν» επιμέρους 25-9, με το οποίο απέκτησαν «αέρα» 15 πόντων (82-67) στο 31’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.

Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, οι Πειραιώτες είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, το +18 (102-84).

Διαιτητές: Τσολάκος, Χατζημπαλίδης, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Βεζένκοφ 27 (1), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 14 (3), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Λι 5 (1), Παπανικολάου 3, Νετζήπολου 6, Χολ 23.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (2), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5), Μωραΐτης 6, Καμπουρίδης 3 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 15, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.

Ρ. Αβραμίδου