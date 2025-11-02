Ο Ολυμπιακός... «ζορίστηκε» περισσότερο από όσο περίμενε, αλλά κέρδισε τον Ηρακλή 

Με αντεπίθεση διαρκείας από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο Ολυμπιακός επικράτησε σήμερα, στο ΣΕΦ, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του μαχητικού Ηρακλή με 103-87. Αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.
Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κυριάρχησαν στη ρακέτα (44 με 29 τα ριμπάουντ), ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (27 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ντόνα Χολ (23 πόντοι, οι 19 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).
Ο «Γηραιός» -που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία, Κρις Σμιθ και με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο τον Σωτήρη Καραποστόλου- είχε 51% από τα 6.75, με 16/31 τρίποντα και πρώτους σκόρερ τους Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (20 πόντοι, με 5/8 τρίποντα), Ζάκιους Ντάρκο Κέλι (20 πόντοι, με 6/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87
Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο Ηρακλής, ο οποίος έχοντας τους Φάντερμπερκ, Ράιτ-Φόρμαν να σκοράρουν με ευκολία, βρέθηκε στο 3’ στο +8 (6-14).
Βελτιώνοντας την άμυνά του και με τους Βεζένκοφ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ να σκοράρουν, ο Ολυμπιακός «απάντησε» με σερί 10-0 και έγινε «αφεντικό» στο ματς (6’ 16-14).
Ένα τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι και 1/2 βολές από τον Μωραΐτη, έστειλαν τον Ηρακλή στο 8’ στο +2 (16-18) και κάπου εκεί άρχισε να το παίρνει... προσωπικά, ο Χολ. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων», μη έχοντας αντίπαλο στα μέτρα του, έκανε... πάρτι στη ρακέτα των φιλοξενούμενων και με τη στήριξη κυρίως των Βεζένκοφ, Νιλικίνα, έστειλε τον Ολυμπιακό στο 17’ στο +10 (44-34).
«Πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ράιτ-Φόρμαν (3/3 τρίποντα), Φόστερ (1/1 τρίποντο), ο «Γηραιός» πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο 25’ (57-58).
Ο Λαρεντζάκης, στην πορεία, ευστοχώντας για πρώτη φορά από το τρίποντο για τους γηπεδούχους, έδωσε το... σύνθημα αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό. Κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκε άριστα ο Φουρνιέ, με συνέπεια οι «ερυθρόλευκοι» να «γράψουν» επιμέρους 25-9, με το οποίο απέκτησαν «αέρα» 15 πόντων (82-67) στο 31’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το ματς.
Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, οι Πειραιώτες είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, το +18 (102-84).
Διαιτητές: Τσολάκος, Χατζημπαλίδης, Κωνσταντινίδου
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Βεζένκοφ 27 (1), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 14 (3), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Λι 5 (1), Παπανικολάου 3, Νετζήπολου 6, Χολ 23.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (2), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5), Μωραΐτης 6, Καμπουρίδης 3 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 15, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.
Ρ. Αβραμίδου
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας