Με μαυρισμένο μάτι ο Αντετοκούνμπο - «Ένας κλέφτης μου έριξε αγκωνιά» [βίντεο]

Μια αφοπλιστική απάντηση από τον Greek Freak, ο οποίος αποκάλυψε ότι σταμάτησε κλέφτη

Μετά την ήττα των Μπακς από τους Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τον λόγο που είχε μαυρισμένο μάτι, όμως, μάλλον, κανένας δεν περίμενε την απάντηση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Greek Freak ανέφερε ότι αυτό συνέβη όταν επιχείρησε να σταματήσει κάποιον, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε «είχα πάει να κάνω τα ψώνια μου όταν είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μία κυρία. Του φώναξα "τι κάνεις εκεί ρε φίλε; Σταμάτα". Τον άρπαξα και εκείνος που έριξε μια αγκωνιά. Τον έριξα κάτω, πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία. Πλήρωσα και τα ψώνια της γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και πήρα έναν υπνάκο».

Οι Μπακς, μάλιστα, δημοσίευσαν στα social media το σχετικό βίντεο σχολιάζοντας «ο φιλικός σας γείτονας Giannis».