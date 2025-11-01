Αθήνα, 19°C
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
paok
eurokinissi

Χατζόπουλος: «Προχωρά ομαλά η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Μυστακίδη»

ΜΠΑΣΚΕΤ
Κώστας Πετρωτός

Σχεδόν μία ώρα μετά την μεγάλη νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ στην Nick Galis Hall, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος εξέδωσε προσωπική γραπτή δήλωση μέσω του επίσημου σάιτ της ομάδας, δίνοντας στον κόσμο του «δικεφάλου του βορρά» ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη.

Σε αυτή αναφέρονται τα εξής:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δηλώνω ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν ομαλά και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, θεσμικά βήματα και, κυρίως, χρόνο.

Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη προσμονή και το ενδιαφέρον του κόσμου του ΠΑΟΚ για ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό, προτρέπω όλους τους φιλάθλους να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση και να μην δίνουν βάση σε φήμες, ανεπίσημες διαδόσεις, ψευδείς αναφορές ή σχόλια που, δυστυχώς, έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Πολλά εξ αυτών, μάλιστα, φτάνουν σε σημείο να θίγουν και να συκοφαντούν ανθρώπους που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει διαχρονικά στον ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η τοποθέτησή μας υπήρξε σαφής, λιτή και ουσιαστική. Χωρίς υπερβολές, με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια και προτεραιότητα στην ουσία. Με το ίδιο ήθος και την ίδια συνέπεια, θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θανάσης Χατζόπουλος
Πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ
 

Χατζόπουλος: «Προχωρά ομαλά η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Μυστακίδη»

