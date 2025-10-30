Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Λος Άντζελες Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λίγκας, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η αποτίμηση των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθιστά τη συμφωνία τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού.

«Ο Μαρκ Γουόλτερ έχει μακρά σχέση με τα πρωταθλήματά μας, έχοντας υπηρετήσει ως μειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λέικερς και ως κύριος ιδιοκτήτης των Σπαρκς του WNBA για περισσότερα από δέκα χρόνια», δήλωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, προσθέτοντας: «Καθώς αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του ως πλειοψηφικός ιδιοκτήτης των Λέικερς, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αποδειχθεί ένας αφοσιωμένος θεματοφύλακας της ομάδας και μια πολύτιμη προσθήκη στη λίγκα μας, δεδομένων των επιτυχιών του τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον αθλητισμό.»

Η οικογένεια Μπας, που κατείχε τον έλεγχο της ομάδας από το 1979, θα διατηρήσει περίπου 15% των μετοχών. Η Τζίνι Μπας θα παραμείνει στη θέση της ως κυβερνήτης (Governor) του συλλόγου για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο Τζέρι Μπας, που απεβίωσε το 2013, είχε αγοράσει αρχικά τους Λέικερς το 1979 έναντι 67,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συμφωνία που περιλάμβανε το “The Forum” στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια και την ομάδα του NHL, Λος Αντζελες Κινγκς.

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Τζίνι Μπας και την οικογένεια Μπας για 46 χρόνια μεταμορφωτικής ηγεσίας και προσφοράς», πρόσθεσε ο Σίλβερ. «Αν και η ιστορική αυτή συναλλαγή μεταβιβάζει τον πλειοψηφικό έλεγχο των Λέικερς, είμαι ενθουσιασμένος που η Τζίνι θα παραμείνει Κυβερνήτης της ομάδας και ενεργό μέλος της λίγκας.»

Ο Μαρκ Γουόλτερ, 65 ετών, κατέχει επίσης τον έλεγχο των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB) και των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA).

Ιδρυμένοι το 1947, οι Λέικερς έχουν πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές στους τελικούς του ΝΒΑ και έχουν κατακτήσει 17 πρωταθλήματα, αριθμός που τους κατατάσσει δεύτερους στην ιστορία πίσω από τους Μπόστον Σέλτικς (18).

«Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά franchise σε ολόκληρο τον αθλητισμό, ορισμένοι από μια ιστορία αριστείας και αδιάκοπης επιδίωξης της τελειότητας», δήλωσε ο Γουόλτερ, καταλήγοντας: «Ελάχιστες ομάδες έχουν το ίδιο αποτύπωμα και παγκόσμια επιρροή, και είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με την Τζίνι Μπας για να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο αριστείας και να θέσουμε τα πρότυπα επιτυχίας στη νέα εποχή, εντός και εκτός παρκέ». Η Τζίνι Μπας θα συνεχίσει να επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία της ομάδας για το άμεσο μέλλον.