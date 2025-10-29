Αθήνα, 16°C
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
ΠΑΟ
EUROKINISSI

Παναθηναϊκός και Μήτογλου «μαζί» μέχρι το 2029

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Από τον Αύγουστο ο Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ντίνος Μήτογλου θα πορευθούν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σήμερα (29/10) σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους, που θα έχει ισχύ έως το 2029.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 1996 και ύψους 2,10μ., αποτελεί βασικό μέλος του κορμού των «πρασίνων» και έναν αθλητή που έχει εξελιχθεί και γιγαντωθεί μέσα στον σύλλογο. Από το 2017, ο Μήτογλου έχει αγωνιστεί σε 190 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων τα 13 με την Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021-22. Στο σύνολο της πορείας του στη διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη φετινή χρονιά, ο 28χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, μετρώνοντας μέσο όρο 5,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 13:21 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί και αγαπημένο παίκτη του γιού του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ, Παύλου. 

Παναθηναϊκός και Μήτογλου «μαζί» μέχρι το 2029

