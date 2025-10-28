Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Αταμάν

Για έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, τιμωρήθηκε από τη Euroleague με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για συμπεριφορά που κρίθηκε ως έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά πειθαρχικών κυρώσεων που ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με ανάλογες τιμωρίες να επιβάλλονται και στους Όντετ Κάτας και Οφέρ Γιανάι, για παραπτώματα που σχετίζονται με δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις εις βάρος της διαιτησίας και άλλων προσώπων.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι - Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».