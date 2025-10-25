Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.8° 24.2°
3 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
24.9° 21.9°
2 BF
32%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.0° 22.1°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
45%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
49%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
43%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
32%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
52%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.8°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.9° 22.7°
2 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
56%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 20.7°
1 BF
56%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
68%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
31%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 24.5°
3 BF
33%
Ρόδος
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.8° 23.2°
3 BF
83%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 25.8°
0 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
4 BF
68%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
3 BF
43%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
1 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
antetokounbo_1020
Ap Photo

To ΝΒΑ παραμιλάει με τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.

Ακόμη ένα ρεκόρ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις, καριέρα του, πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του ΝΒΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ελληνας άσος έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά, που στα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος, πέτυχε περισσότερους από 60 πόντους, πήρε περισσότερα από 30 ριμπάουντ και μοίρασε περισσότερες από 10 ασίστ!

Στην πρεμιέρα του εφετινού ΝΒΑ, απέναντι στους Ουίζαρντς, ο «Greek Freak» σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ κι έδωσε πέντε ασίστ, ενώ στο ματς με το Τορόντο, είχε 31 πόντους, 20 ριμπάουντ κι επτά ασίστ. Δηλαδή συνολικά στα πρώτα δύο ματς με τα «ελάφια», είχε απολογισμό 68 πόντους, 34 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
To ΝΒΑ παραμιλάει με τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual