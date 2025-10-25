To ΝΒΑ παραμιλάει με τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο

Ακόμη ένα ρεκόρ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις, καριέρα του, πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του ΝΒΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ελληνας άσος έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά, που στα πρώτα δύο ματς του πρωταθλήματος, πέτυχε περισσότερους από 60 πόντους, πήρε περισσότερα από 30 ριμπάουντ και μοίρασε περισσότερες από 10 ασίστ!
Στην πρεμιέρα του εφετινού ΝΒΑ, απέναντι στους Ουίζαρντς, ο «Greek Freak» σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ κι έδωσε πέντε ασίστ, ενώ στο ματς με το Τορόντο, είχε 31 πόντους, 20 ριμπάουντ κι επτά ασίστ. Δηλαδή συνολικά στα πρώτα δύο ματς με τα «ελάφια», είχε απολογισμό 68 πόντους, 34 ριμπάουντ και 12 ασίστ.
