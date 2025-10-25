Με άνεση πέρασε ο Ολυμπιακός από το Μόναχο

Χωρίς ν’ αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα, με εξαιρετική ομαδική εμφάνιση, από το «SAP Garden» του Μονάχου, επικρατώντας της Μπάγερν με 96-71, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στην 4η νίκη τους στο σύνολο στη διοργάνωση φέτος και 2η διαδοχική οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» η πιεστική άμυνα που υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Βαυαρούς (είχαν 17 ασίστ) και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός που είχε 25 ασίστ για 10 λάθη, από το Μόναχο πάει... Μύκονο και εν συνεχεία δίνει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στη Euroleague, αρχής γενομένης κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Τετάρτη (29/10).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους εκ των οποίων τους 9 πρώτους πέτυχε στην πρώτη περίοδο με 3/7 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους (3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντα Χολ αυτή τη φορά είχε σημαντική προσφορά με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ επιτρέποντας στον βασικό σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ ν’ αγωνιστεί για 19:38΄ λεπτά.

Ο Τάισον Ουόρντ έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και σημείωσε 9 πόντους. Όλα αυτά στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση στη Euroleague μετά από κάποιες εβδομάδες των Τόμας Ουόκαπ (7 πόντοι, 8 ασίστ), Εβάν Φουρνιέ (9 πόντοι με 2/6 τρίποντα και 4 ασίστ) και Σακίλ ΜακΚίσικ (5 πόντοι, 3 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου, ενώ αν και ήταν στη δωδεκάδα δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκτός δωδεκάδας ήταν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, ενώ ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς.

Από την Μπάγερν που υποχώρησε στο 2-4, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 15 πόντους (3/6 τρίποντα). Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Ισιά Μάικ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Διαιτητές: Ντιφαλά (Γαλλία), Πέρεθ (Iσπανία), Μπισουέλ (Γαλλία)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Γκόρντον Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα 12, Ρατάν-Μέις 6 (1), Γκίφεϊ 8 (2), Κράτσερ, Τζέσαπ 3 (1), Λούτσιτς 7 (1), Ομπστ 15 (3), Γιόβιτς 5 (1), Χόλατς, Μάικ 10 (2), Γκέιμπριελ 5, Μπάλντγουιν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα 4 (1), Ουόρντ 9 (1), Βεζένκοφ 18 (3), Ντόρσεϊ 19 (3), Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 11, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 9 (2)