«Παραδόθηκε» ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια

«Πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια, και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague.
Στη χειρότερή του φετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.
Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε... χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.
«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό... βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το... καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα... λευκή πετσέτα.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75
