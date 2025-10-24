Το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες σκιάζει τον «μαγικό κόσμο» του NBA

Τελείως διαφορετικά ανέμεναν οι διοργανωτές του NBA την έναρξη της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Tα δύο παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) στο NBA καθήλωσαν τους θεατές (και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών), με αμφότερα να οδηγούνται στην παράταση. Μάλιστα, το ματς Ιντιάνα - Οκλαχόμα (τελικό σκορ: 135-141) κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να σημειώνει 55 πόντους (ρεκόρ καριέρας). Στην άλλη αναμέτρηση (Γκόλντεν Στέιτ - Ντένβερ 137-131) ο εκπληκτικός Στεφ Κάρι σημείωσε 42 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Άαρον Γκόρντον, ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 50 πόντους (10/11 τρίποντα).

Ωστόσο, οι εξελίξεις για όσα συμβαίνουν στο πρωτάθλημα που διεξάγεται εντός των γηπέδων δεν είναι το βασικό θέμα συζήτησης για όσους μιλούν αυτή τη στιγμή για το NBA. Όλα αυτά βρίσκονται τώρα στη σκιά της υπόθεσης με τους στημένους αγώνες που κλυδωνίζει τη διοργάνωση. Το NBA αντιμετωπίζει πλέον εύλογα ερωτήματα σχετικά με την εξάπλωση του τζόγου στο μπάσκετ και την αβεβαιότητα για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.

Το να στοιχηματίζει κανείς είναι ευρέως διαδεδομένο στα διάφορα αθλήματα. Ωστόσο, τα στοιχήματα έχουν μετατραπεί σε «μεγάλη επιχείρηση» για το NBA, όπως έχει γίνει με σχεδόν όλα τα επαγγελματικά αθλητικά πρωταθλήματα. Τα αθλητικά στοιχήματα είναι νόμιμα σε μεγάλο μέρος της χώρας και το να στοιχηματίζει κάποιος επιτρέπεται με κάποια μορφή σε 38 πολιτείες σήμερα.

Ορισμένοι από τους επικεφαλής του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ ενθάρρυναν την ανάπτυξη του νομιμοποιημένου τζόγου. Το 2014, ο Επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times, κάνοντας λόγο για μια «ακμάζουσα υπόγεια επιχείρηση» παράνομων αθλητικών τυχερών παιχνιδιών που «λειτουργεί χωρίς ρύθμιση ή εποπτεία». Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε μια «διαφορετική προσέγγιση».

Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2018 άνοιξε τελικά το δρόμο για τη σύγχρονη εποχή του νομιμοποιημένου αθλητικού τζόγου. Σήμερα, το NBA έχει δύο επίσημους συνεργάτες τυχερών παιχνιδιών, το FanDuel και το DraftKings Sportsbook, και έχει σχέσεις με τουλάχιστον 12 εξουσιοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών. Υπάρχει ακόμη και ένα τμήμα της ιστοσελίδας του NBA αφιερωμένο στον τζόγο: το NBABet.

Καθώς ο νομιμοποιημένος τζόγος έχει απογειωθεί, ειδικοί του αθλήματος έχουν εκφράσει σοβαρούς προβληματισμούς για ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. Κάτι που αποτυπώνει και τη σημερινή κατάσταση.

Οι αποκαλύψεις και το κατηγορητήριο

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, το σκάνδαλο με τις συλλήψεις του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ και του 49χρονου παλαίμαχου μπασκετμπολίστα, Ντέιμον Τζόουνς, για εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό, συγκλονίζει το ΝΒΑ.

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το επαγγελματικό μπάσκετ ως βάση για μια εγκληματική επιχείρηση στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα αποδυτήρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, για να πλουτίσουν εις βάρος νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόζεφ Νοτσέλα, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ροζίερ φέρεται να συμμετείχε στο «στήσιμο» τουλάχιστον ενός αγώνα. Στις 23 Μαρτίου 2023, προειδοποίησε τον φίλο του, Ντενίρο Λάστερ, ότι σχεδίαζε να προσποιηθεί έναν τραυματισμό εναντίον των Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης. Ο Λάστερ πούλησε τις πληροφορίες σε πολλά άτομα, με αποτέλεσμα στοιχήματα συνολικού ύψους 200.000 δολαρίων για την «χαμηλή απόδοση» του Ροζίερ εκείνο το βράδυ. Ο Ροζίερ, ο βασικός πόιντ γκαρντ, έφυγε από το γήπεδο μετά από εννέα λεπτά αγώνα, αποφέροντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κέρδη. Το ίδιο βράδυ, ο Λέστερ πήγε στο σπίτι του Ροζίερ για να μετρήσουν τις εισπράξεις από τον στοιχηματισμό.

Τον Ιανουάριο του 2025, το NBA ανέφερε ότι ερευνούσε «ασυνήθιστα στοιχήματα» που συνδέονταν με τον Ροζίερ από το 2023, αλλά δεν είχε βρει «καμία παραβίαση κανόνων».

«Αστέρας» των Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Μπίλαπς στέφθηκε πρωταθλητής το 2004 και ανακηρύχθηκε MVP των Τελικών, ενώ ήταν και πέντε φορές All-Star, τερμάτισε την καριέρα του ως παίκτης το 2014 πριν γίνει προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς το 2021.

Ο Μπίλαπς συνελήφθη την Πέμπτη (23/10/2025) μαζί με περίπου τριάντα άτομα, για την φερόμενη συμμετοχή του σε ένα εθνικό κύκλωμα στημένων αγώνων πόκερ που συνδέεται με τη σικελική μαφία Κόζα Νόστρα. Ενώ το όνομά του δεν εμφανίζεται στο κατηγορητήριο για τα στημένα στοιχήματα, το προφίλ του αναφερόμενου «συνωμότη 8» τον ταυτίζει από κάθε άποψη: παίκτης από το 1997 έως το 2014, προπονητής από το 2021, που ζει στο Όρεγκον. Στις 24 Μαρτίου 2023, ο «Συνωμότης 8» μετέδωσε την πληροφορία ότι αρκετοί βασικοί παίκτες του Πόρτλαντ δεν θα έπαιζαν στον αγώνα εναντίον των Σικάγο Μπουλς. Αυτή η πληροφορία στην συνέχεια κοινοποιήθηκε στο δίκτυο, με αποτέλεσμα στοιχήματα 100.000 δολαρίων σε μια ήττα των Τρέιλ Μπλέιζερς, τα οποία τελικά επαληθεύθηκαν (124-96).

Ο 49χρονος Ντέιμον Τζόουνς, έπαιξε σε 11 ομάδες του ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένων των Κλίβελαντ Καβαλίερς από το 2005 έως το 2008, όπου ήταν συμπαίκτης με τον νεαρό σταρ ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στην συνέχεια, ο Τζόουνς έγινε βοηθός προπονητή και εργάσθηκε ξανά για τους Καβαλίερς από το 2016 έως το 2018, κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τζέιμς στο Οχάιο (2014-2018). Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-2023, υπηρέτησε ως προσωπικός προπονητής του ΛεΜπρόν Τζέιμς, χωρίς να απασχολείται από τους Λος Άντζελες Λέικερς, τη νέα ομάδα του «Βασιλιά».

Χάρη στην προνομιακή του σύνδεση με τα αποδυτήρια των Λέικερς, ο Τζόουνς πούλησε, ή επιχείρησε να το κάνει, πληροφορίες για την υγεία των παικτών από το 2022 έως το 2024, πριν δημοσιοποιηθούν στην καθημερινή «ιατρική έκθεση».

Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Τζόουνς συμβούλευσε άτομα να στοιχηματίσουν στο Μιλγουόκι εναντίον των Λος Άντζελες Λέικερς. Λίγες ώρες αργότερα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποσύρθηκε και οι Λέικερς ηττήθηκαν.

Στις 15 Ιανουαρίου 2024, ο Τζόουνς πούλησε πληροφορίες για 2.500 δολάρια ότι ένας βασικός παίκτης των Λέικερς, εκτός του ΛεΜπρόν Τζέιμς, είχε υποστεί τραυματισμό. Αλλά ο εν λόγω παίκτης τελικά έπαιξε το παιχνίδι και τα πήγε καλά, με αποτέλεσμα το δίκτυο να χάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε στοιχήματα. Ο Τζόουνς πιέστηκε από έναν συνεργάτη του να επιστρέψει τα 2.500 δολάρια.

Οι συλλήψεις της Πέμπτης συνέβησαν λίγους μήνες αφότου το NBA απέκλεισε δια βίου τον Τζόντεϊ Πόρτερ, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του τον Ιούλιο για «στημένους αγώνες» ενώ έπαιζε για τους Τορόντο Ράπτορς. Ο πρώην παίκτης έστειλε τις πληροφορίες του στην ίδια ομάδα τζογαδόρων, που συνδέονται με όλα τα ύποπτα παιχνίδια της έρευνας, ενώ εξήγησε ότι ενεπλάκη στην απάτη για να αποπληρώσει μεγάλα χρέη από τζόγο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης έναν αγώνα του Ορλάντο στις 6 Απριλίου 2023, για τον οποίο ένα από τα μέλη του δικτύου φέρεται να έλαβε σημαντικές πληροφορίες από μια πηγή μέσα στα αποδυτήρια.