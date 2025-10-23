EuroLeague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση [βίντεο]

Σάλος στη Σερβία, βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του • Βίντεο της σύλληψής του δημοσίευσε η αστυνομία.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση της σύλληψης του γνωστού διαιτητή Ούρος Νίκολιτς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 40χρονος, γνωστός στους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα και τακτικός διαιτητής σε διοργανώσεις όπως η Euroleague, η ABA League και το σερβικό πρωτάθλημα (KLS), συνελήφθη χθες όπως μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός RTS.

► Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο της επιχείρησης στο διαμέρισμα του Νίκολιτς.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 250.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να κρατούσε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα σερβικά μέσα, η αστυνομία διεξάγει έρευνες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων όπως αναφέρει και το αστυνομικό δελτίο.

Ρεπορτάζ της «Blic» αναφέρει ότι ο Νίκολιτς συνελήφθη έπειτα από γενικευμένη αστυνομική επιχείρηση, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπάρχουν υποψίες για τη συμμετοχή πολλών ατόμων σε διαφόρων ειδών σοβαρές παρανομίες.

Πρόσφατα διεύθυνε μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της φετινής κανονικής περιόδου, αλλά και αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.